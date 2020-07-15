Однорукие бандиты возвращаются, ФОПам отменили книги учета

Рада немного упростила жизнь физлицам-предпринимателям – отменила книги учета доходов и улучшила электронный кабинет.

Правда Саакашвили назвал эти изменения профанацией и налоговым террором. Завтра внимательно расспросим юристов и ФОПовцев, что на самом деле изменил закон. Я б не спешил верить депутатам на слово. Даже бизнес-омбудсен говорит, что в этом году власти (силовики и налоговая) душат предпринимателей еще хуже, чем обычно.

Несмотря на отставку Смолия и отсутствие Главы Нацбанка Минфин успешно продал облигации ОВГЗ на круглую сумму – $300 млн и 10 млн грн. Апокалипсиса не случилось, как предвещали некоторые. Хотя предыдущий раунд размещения Смолий своей отставкой сорвал. Но ничего – скоро придет новый начальник в Нацбанк и расскажет всю правду о своем предшественнике, Гонтаревой и Рожковой.

В карантин скандальный ресторан депутата Николая Тищенко "Велюр" работает до утра. И даже запустил рекламу, что обслуживает клиентов до 6 утра. Посмотрите видео, как Тищенко не смог ответить на вопрос почему его ресторану можно то, чего нельзя другим.

Ермак наносит ответный удар.

СБУ арестовала Дмитрия Штанько – автора записей брата главы Офиса Президента, где тот якобы торгует госдолжностями. Штанько и его сообщника взяли со $100 тысячами, за которые те обещали "решить" вопрос с возвратом изъятого силовиками имущества.

Депутату Гео Леросу стоит приготовиться. Ведь именно он атаковал Ермака.



Нафтогаз продолжает транжирить казенные деньги.

Госкомпания купила в Британии программу для управления кадрами за баснословную сумму – 2 млн евро. Шел шестой год, как глава Нафтогаза Коболев обещал сделать анбандлинг – разделить компанию на составные части. Зачем подлежащей ликвидации госкомпании дорогущая программа по управлению персоналом?

Рада наконец легализовала игорный бизнес. В Украине будет разрешена работа казино, интернет игр на деньги, букмекерство, ставки на спорт, однорукие бандиты, игровые автоматы и другие азартные игры.

Хотя есть ряд ограничений. Залы игровых автоматов можно открывать только в гостиницах 3 звезды и выше, которые не ближе, чем 500 метров от школы.

Крупный харьковский бизнесмен Ярославский уже анонсировал открытие казино в своем 5 звездочном отеле.

Из-за карантина в Умани впервые не будет масштабного празднования хасидами еврейского нового года.

Власти разрешат въезд небольшому количеству паломников. Остальным рекомендуют онлайн.

В прошлом году из Израиля в Умань прибыло 30 тысяч паломников. Но сейчас он в "красной зоне" карантина.

Если вы все еще рассчитываете на заграничный отпуск этим летом – посмотрите список стран куда нас пускают.

Со среды в Украину начнет возвращаться летнее тепло. Дождей больше не обещают.

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