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15 июля 2020, среда, 07:09 79
Общество 2020-07-15T07:09:01+03:00
Українські Новини
Однорукие бандиты возвращаются, ФОПам отменили книги учета

Однорукие бандиты возвращаются, ФОПам отменили книги учета

Денис Иванеско
НБУ, СБУ, Арест, Игорный бизнес, ОВГЗ, Казино, Александр Ярославский, ФЛП, Андрей Ермак, Николай Тищенко, Новости дня, Главное за день, Игральный бизнес, Дмитрий Штанько, ресторан Тищенко

Рада немного упростила жизнь физлицам-предпринимателям – отменила книги учета доходов и улучшила электронный кабинет.

Правда Саакашвили назвал эти изменения профанацией и налоговым террором. Завтра внимательно расспросим юристов и ФОПовцев, что на самом деле изменил закон. Я б не спешил верить депутатам на слово. Даже бизнес-омбудсен говорит, что в этом году власти (силовики и налоговая) душат предпринимателей еще хуже, чем обычно. 

Несмотря на отставку Смолия и отсутствие Главы Нацбанка Минфин успешно продал облигации ОВГЗ на круглую сумму – $300 млн и 10 млн грн. Апокалипсиса не случилось, как предвещали некоторые. Хотя предыдущий раунд размещения Смолий своей отставкой сорвал. Но ничего – скоро придет новый начальник в Нацбанк и расскажет всю правду о своем предшественнике, Гонтаревой и Рожковой. 

В карантин скандальный ресторан депутата Николая Тищенко "Велюр" работает до утра. И даже запустил рекламу, что обслуживает клиентов до 6 утра. Посмотрите видео, как Тищенко не смог ответить на вопрос почему его ресторану можно то, чего нельзя другим.

Ермак наносит ответный удар.

СБУ арестовала Дмитрия Штанько – автора записей брата главы Офиса Президента, где тот якобы торгует госдолжностями. Штанько и его сообщника взяли со $100 тысячами, за которые те обещали "решить" вопрос с возвратом изъятого силовиками имущества.

Депутату Гео Леросу стоит приготовиться. Ведь именно он атаковал Ермака. 


Нафтогаз продолжает транжирить казенные деньги

Госкомпания купила в Британии программу для управления кадрами за баснословную сумму – 2 млн евро. Шел шестой год, как глава Нафтогаза Коболев обещал сделать анбандлинг – разделить компанию на составные части. Зачем подлежащей ликвидации госкомпании дорогущая программа по управлению персоналом?

Рада наконец легализовала игорный бизнес. В Украине будет разрешена работа казино, интернет игр на деньги, букмекерство, ставки на спорт, однорукие бандиты, игровые автоматы и другие азартные игры.

Хотя есть ряд ограничений. Залы игровых автоматов можно открывать только в гостиницах 3 звезды и выше, которые не ближе, чем 500 метров от школы

Крупный харьковский бизнесмен Ярославский уже анонсировал открытие казино в своем 5 звездочном отеле.

Из-за карантина в Умани впервые не будет масштабного празднования хасидами еврейского нового года

Власти разрешат въезд небольшому количеству паломников. Остальным рекомендуют онлайн. 

В прошлом году из Израиля в Умань прибыло 30 тысяч паломников. Но сейчас он в "красной зоне" карантина.

Если вы все еще рассчитываете на заграничный отпуск этим летом – посмотрите список стран куда нас пускают.

Со среды в Украину начнет возвращаться летнее тепло. Дождей больше не обещают. 

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