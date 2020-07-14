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14 июля 2020, вторник, 12:21 698
Бизнес 2020-07-14T12:30:01+03:00
Українські Новини
Как будут работать игровые автоматы после легализации игорного бизнеса

Как будут работать игровые автоматы после легализации игорного бизнеса

Кира Молчанова
Верховная Рада, Игровые автоматы, Казино, Легализация игорного бизнеса
Игровые автоматы. Фото: Pixabay
Игровые автоматы. Фото: Pixabay

Сегодня Верховная Рада легализировала игорный бизнес. За принятие во втором чтении соответствующего законопроекта проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Это означает, что залы с игровыми автоматами тоже можно открывать, но только в гостиницах с 3-5 звездами.

Залы могут располагаться не ближе, чем за 500 метров от учебных заведений.

Кроме того, депутаты предусмотрели обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша.

Соответствующее игорное оборудование должно быть сертифицировано и подключено к государственной системе онлайн-мониторинга игрового оборудования и онлайн-системе организаторов азартных игр.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря 2019 года Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.

20 декабря 2019 года Кабинет Министров запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабмина запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса

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