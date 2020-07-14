подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Бизнес
  • В 2020 году на бизнес в Украине давят силовики и налоговики даже больше, чем прежде, – Совет бизнес-омбудсмена
14 июля 2020, вторник, 17:08 588
Бизнес 2020-07-14T17:19:07+03:00
Українські Новини
В 2020 году на бизнес в Украине давят силовики и налоговики даже больше, чем прежде, – Совет бизнес-омбудсмена

В 2020 году на бизнес в Украине давят силовики и налоговики даже больше, чем прежде, – Совет бизнес-омбудсмена

Ирина Дорофейчук
Силовики, Предприниматели, Давление на бизнес, Совет бизнес-омбудсмена
Совет бизнес-омбудсмена. Фото: boi.org.ua
Совет бизнес-омбудсмена. Фото: boi.org.ua

Почти 500 жалоб от предпринимателей поступило в 1-м квартале 2020 года в Совет бизнес-омбудсмена. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель увеличился на 13%.

Такие данные содержатся в отчете Совета бизнес-омбудсмена за 1-й квартал 2020 года.

Львиная доля жалоб представителей отечественного бизнеса касается неправомерных действий налоговиков и правоохранителей - 58% и 11% обращений соответственно.

По данным Совета, увеличилось количество жалоб по налоговым проверкам, уголовным делам по налоговым вопросам и блокировке налоговых накладных. Что касается жалоб украинских предпринимателей на действия правоохранительных органов, то за последние 3 месяца таких поступило 50.

Лидером по количеству заявлений на неправомерные решения стала Национальная полиция (33 жалобы). Далее - органы Прокуратуры (12 жалоб) и замыкает тройку Служба безопасности Украины (6 жалоб).

Уточняется, что за год количество жалоб на действия Национальной полиции увеличилось на 3%, органов Прокуратуры - уменьшилось на 45%, Службы безопасности Украины - выросло на 50%.

В целом, за время работы в Совет бизнес-омбудсмена поступило более 7 000 жалоб от предпринимателей на действия тех или иных органов власти и силовиков. Абсолютным рекордсменом по количественному показателю является Киевская область. На ее предпринимателей приходится практически каждая третья жалоба, поступающая к бизнес-омбудсмену.

В целом, проблема давления на бизнес со стороны правоохранителей, актуальна для Украины давно.

По словам генерал-майора СБУ Ивана Герасимовича такая ситуация является главной угрозой для экономики нашей страны.

"Будем откровенными: для правоохранительных органов и для контролирующих органов бизнес является, скорее, объектом для незаконного обогащения, поборов, коррупции и прочих нехороших вещей. Проще говоря, из того, кого должны защищать правоохранители, мы как бизнес превратились в объект, который пытаются использовать для наживы", - считает он.

Красноречивым подтверждением и печальной статистики Совета бизнес-омбудсмена и слов эксперта являются постоянные публичные заявления самих представителей крупных успешных бизнесов в Украине.

Так, недавно об уголовном преследовании своих компаний за якобы финансирование терроризма заявил бизнесмен Игорь Тынный. Дела в отношении его энергетических предприятий были открыты при странных обстоятельствах. Как утверждает сам бизнесмен, дела касаются, в частности, тех структур, которые несколько лет тому назад составили конкуренцию компаниям, что принадлежали семье действующего главы СБУ. О том, что в этом уголовном преследовании силовиков есть элементы личного конфликта интереса Ивана Баканова уже заявили в парламенте.

Еще один подобный пример имел место в отношении столичного застройщика Артура Мхитаряна. Тогда СБУ вменяла ему нарушения градостроительного законодательства. Но после публичного скандала и резких заявлений самого предпринимателя производства были закрыты.

Больше новостей о: Силовики Предприниматели Давление на бизнес Совет бизнес-омбудсмена

МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится
Венгрия смягчила требования к въезду украинцев: кому можно въехать в страну
Новости
Рада повысила соцстипендию детям-сиротам и лишенным родительской опеки детям до 150% прожиточного минимума 18:07
Минфин разместил ОВГЗ на 10,6 млн гривен и на $306,3 млн 17:56
После снижения гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке 17:50
Мы не допустим самовольный захват Дома Руссова, – Труханов 17:47
МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится 17:42
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
В Украине подорожали все тепличные овощи: эксперты назвали причину 18:27
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек 11:52
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
больше новостей
Пенсионный фонд увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok