В 2020 году на бизнес в Украине давят силовики и налоговики даже больше, чем прежде, – Совет бизнес-омбудсмена

Почти 500 жалоб от предпринимателей поступило в 1-м квартале 2020 года в Совет бизнес-омбудсмена. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель увеличился на 13%.

Такие данные содержатся в отчете Совета бизнес-омбудсмена за 1-й квартал 2020 года.

Львиная доля жалоб представителей отечественного бизнеса касается неправомерных действий налоговиков и правоохранителей - 58% и 11% обращений соответственно.

По данным Совета, увеличилось количество жалоб по налоговым проверкам, уголовным делам по налоговым вопросам и блокировке налоговых накладных. Что касается жалоб украинских предпринимателей на действия правоохранительных органов, то за последние 3 месяца таких поступило 50.

Лидером по количеству заявлений на неправомерные решения стала Национальная полиция (33 жалобы). Далее - органы Прокуратуры (12 жалоб) и замыкает тройку Служба безопасности Украины (6 жалоб).

Уточняется, что за год количество жалоб на действия Национальной полиции увеличилось на 3%, органов Прокуратуры - уменьшилось на 45%, Службы безопасности Украины - выросло на 50%.

В целом, за время работы в Совет бизнес-омбудсмена поступило более 7 000 жалоб от предпринимателей на действия тех или иных органов власти и силовиков. Абсолютным рекордсменом по количественному показателю является Киевская область. На ее предпринимателей приходится практически каждая третья жалоба, поступающая к бизнес-омбудсмену.

В целом, проблема давления на бизнес со стороны правоохранителей, актуальна для Украины давно.

По словам генерал-майора СБУ Ивана Герасимовича такая ситуация является главной угрозой для экономики нашей страны.

"Будем откровенными: для правоохранительных органов и для контролирующих органов бизнес является, скорее, объектом для незаконного обогащения, поборов, коррупции и прочих нехороших вещей. Проще говоря, из того, кого должны защищать правоохранители, мы как бизнес превратились в объект, который пытаются использовать для наживы", - считает он.

Красноречивым подтверждением и печальной статистики Совета бизнес-омбудсмена и слов эксперта являются постоянные публичные заявления самих представителей крупных успешных бизнесов в Украине.

Так, недавно об уголовном преследовании своих компаний за якобы финансирование терроризма заявил бизнесмен Игорь Тынный. Дела в отношении его энергетических предприятий были открыты при странных обстоятельствах. Как утверждает сам бизнесмен, дела касаются, в частности, тех структур, которые несколько лет тому назад составили конкуренцию компаниям, что принадлежали семье действующего главы СБУ. О том, что в этом уголовном преследовании силовиков есть элементы личного конфликта интереса Ивана Баканова уже заявили в парламенте.

Еще один подобный пример имел место в отношении столичного застройщика Артура Мхитаряна. Тогда СБУ вменяла ему нарушения градостроительного законодательства. Но после публичного скандала и резких заявлений самого предпринимателя производства были закрыты.