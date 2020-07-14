Умеренная жара и проливные дожди: синоптик дал прогноз погоды для отдыхающих на июль

В то время, как синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле, погода в Украине во второй половине июля в южных областях будет умеренно жаркой.

О том, какой будет погода в Одесской и Полтавской области до конца месяца, рассказал синоптик Леонид Горбань в интервью телеканалу "Украина 24", пишет РБК-Украина.

Как рассказал синоптик в Одесской области в июле будут несколько прохладных деньков, однако в большинстве своем – умеренна жара.

"Я расскажу об Одесской области, что интересует отдыхающих, и о своей родной Полтавщине. Согласно расчету, снижение температуры с 12-13 июля идет до +25. Небольшая жара будет 19-21 июля: на юге - +27…+29, на Полтавщине - +28…+30. К 22 июля снова понижение температуры: по Одесской области практически весь конец июля будет температура +25…+27. А в Полтавской области 21-22 июля будет +28…+29, а после 22 июля понижение до +24…+26", - сообщил синоптик.

Погода в Украине в июле от народного синоптика. Коллаж: Сегодня

По словам Горбаня, жаркая погода будет чередоваться осадками.

"Относительно дождей - в Полтавской области дожди 21-22, 24-25 и 28-29 июля. В Одесской области их значительно меньше, только 28-29 июля более-менее сильный дождь", - добавил синоптик.

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Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Также синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.