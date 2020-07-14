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14 июля 2020, вторник, 11:26 79
Верховная Рада и партии 2020-07-14T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Украине легализовали игорный бизнес

В Украине легализовали игорный бизнес

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Игорный бизнес, Легализация игорного бизнеса
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Верховная Рада на заседании легализовала игорный бизнес.

За принятие во втором чтении соответствующего законопроекта проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино; в сети Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и ​​в сети Интернет; организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов; организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Осуществлять указанную деятельность можно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии.

Соответствующее оборудование должно быть сертифицировано и подключено к государственной системе онлайн-мониторинга игрового оборудования и онлайн-системе организаторов азартных игр.

Госрегулирование в сфере организации и проведения азартных игр осуществляется Верховной Радой, Кабинетом Министров, Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей и другими органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлица-резиденты Украины.

При этом запрещено быть организаторами азартных игр: банкам и другим финансовым учреждениям; предприятиям, учреждениям и организациям, включенным в реестр неприбыльных организаций и учреждений; юридическим лицам, которым по решению суда, вступившим в законную силу, запрещено заниматься организацией и проведением азартных игр.

Сотрудником организатора азартных игр можно стать только по достижении 21 года.

Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).

Игроками не могут быть: недееспособные и ограниченно-дееспособные лица; лица, не достигшие 21 года; лица, которые, согласно законодательству, имеют соответствующие ограничения; лица, находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; лица, признанные администрацией заведения нежелательными; лица, внесенные в реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и (или) участие в азартных играх.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря 2019 года Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.

20 декабря 2019 года Кабинет Министров запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабмина запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса.

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В Украине легализовали игорный бизнес
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