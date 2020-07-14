В Украине легализовали игорный бизнес

Верховная Рада на заседании легализовала игорный бизнес.

За принятие во втором чтении соответствующего законопроекта проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино; в сети Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и ​​в сети Интернет; организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов; организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Осуществлять указанную деятельность можно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии.

Соответствующее оборудование должно быть сертифицировано и подключено к государственной системе онлайн-мониторинга игрового оборудования и онлайн-системе организаторов азартных игр.

Госрегулирование в сфере организации и проведения азартных игр осуществляется Верховной Радой, Кабинетом Министров, Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей и другими органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлица-резиденты Украины.

При этом запрещено быть организаторами азартных игр: банкам и другим финансовым учреждениям; предприятиям, учреждениям и организациям, включенным в реестр неприбыльных организаций и учреждений; юридическим лицам, которым по решению суда, вступившим в законную силу, запрещено заниматься организацией и проведением азартных игр.

Сотрудником организатора азартных игр можно стать только по достижении 21 года.

Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).

Игроками не могут быть: недееспособные и ограниченно-дееспособные лица; лица, не достигшие 21 года; лица, которые, согласно законодательству, имеют соответствующие ограничения; лица, находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; лица, признанные администрацией заведения нежелательными; лица, внесенные в реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и (или) участие в азартных играх.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря 2019 года Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.

20 декабря 2019 года Кабинет Министров запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабмина запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса.