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14 июля 2020, вторник, 17:01 169
Экономика 2020-07-14T18:00:02+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" закупил программное обеспечение на 2 млн евро

"Нефтегаз" закупил программное обеспечение на 2 млн евро

Григорий Яковенко
программное обеспечение, Закупки, Нефтегаз
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" договорилась с Cornerstone OnDemand International Ltd. (Великобритания) о закупке программного обеспечения за 1,97 млн евро.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, предметом закупки является программное обеспечение (ПО) Cornerstone Unified Talent Management, услуги по внедрению программного обеспечения и дополнительные услуги по внедрению и настройке ПО.

Срок предоставления программного обеспечения с 1 мая 2020 по 31 декабря 2022 года, услуг внедрения - до 24 декабря 2020 года и дополнительных услуг до 31 декабря 2022 года.

Компания Cornerstone OnDemand International является поставщиком облачного программного обеспечения.

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Также "Нефтегаз" снизил цену для на газ для населения почти на 6% на июнь.

При этом "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 8,7-9,7% на июль.

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