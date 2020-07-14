СБУ задержала на взятке в 100 тысяч долларов автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько

СБУ задержала Дмитрия Штанько, который записывал видео с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, которые обнародовал народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос. Об этом сообщает издание "Страна", передают Українські Новини.

О том, что Дмитрия Штанько задержали сотрудники СБУ, сообщили источники ведомства.

"По их данным, во вторник, 14 июля, сотрудники Главного Управления "К" Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса)", – говорится в сообщении.

Задержали Дмитрия Штанько. Фото: strana.ua

Во время спецоперации задержали Дмитрия Штанько и его сообщника после того, как они получили денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч долларов за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества.

СБУ задержала Дмитрия Штанько на взятке. Фото: strana.ua

Кроме того, Дмитрий Штанько был подполковником милиции, а в 2013 году его привлекли к уголовной ответственности в Харькове по делу о мошенничестве с платежными карточками. От уголовной ответственности его освободили. После этого он начал фигурировать в различных делах СБУ как "свидетель" и "заявитель".

Задержали сообщника Дмитрия Штанько. Фото: strana.ua

Ранее Українські Новини сообщали, ГБР начало расследование уголовного производства по факту провокационных действий Дмитрия Штанько, который записал видео с братом главы Офиса Президента Денисом Ермаком.

Адвокат Сергей Мостовенко сообщил, что Дмитрий Штанько является внештатным агентом СБУ и профессиональным провокатором.