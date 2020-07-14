Всех желающих хасидов могут не пустить на празднование Рош Ха-Шана в Умань из-за карантина

Прибытие хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умань Черкасской области в традиционном формате в 2020 году невозможно — праздник будут транслировать онлайн или разрешать въезд небольшому количеству паломников.

Об этом говорится в документе Министерства иностранных дел по итогам межведомственного совещания, проходившего 9 июля, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook мэр Умани Александр Цебрий, передают Українськi Новини.

"Участники совещания пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно, учитывая следующие факторы: нынешняя эпидемическая ситуация в государстве Израиль (относится к списку стран "красной зоны" из-за показателя заболевания COVID-19); запрет проведения массовых мероприятий в Украине; нагрузка на украинские медицинские учреждения; необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан; сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции", - сказано в нем.

Отмечается, что в конце июня - начале июля состоялся ряд переговоров и встреч с израильскими должностными лицами, в том числе телефонный разговор между главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и директором департамента международного сотрудничества Минздрава Израиля Ашером Шальмоном.

В ходе переговоров израильская сторона сообщила, что разделяет озабоченность относительно эпидемической ситуации в Украине и Израиле, и с пониманием воспримет отмену международного паломничества в Умань в этом году.

Однако была высказана просьба заранее сообщить официальную позицию украинской стороны по данному вопросу.

"При этом прослеживаются попытки политизировать вопрос нынешнего паломничества хасидов в Умань, в том числе карантинные ограничения и запреты подаются некоторыми организациями как пример "антисемитизма" некоторых представителей украинской стороны и тому подобное. Соответственно, существует насущная необходимость выработки согласованной государственной позиции и соответствующего решения по организации нынешнего празднования Рош Ха-Шана иудейской общиной", - говорится в сообщении.

В связи с этим участники совещания просят поручить Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотреть вопрос об усилении ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий (в том числе введение соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранных граждан в Украину).

Причастным центральным органам исполнительной власти и местным органам власти просят поручить рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош Ха-Шана, например, участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины либо же онлайн-трансляция богослужений.

Как сообщали Українськi Новини, более 30 тыс. паломников-хасидов прибыли на празднование Рош Ха-Шана в Умани 29 сентября - 1 октября 2019 года.

Кроме того, Українськi Новини рассказывали о традициях этого праздника.