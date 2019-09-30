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30 сентября 2019, понедельник, 11:16 468
Общество 2019-09-30T12:15:02+03:00
Українські Новини
На празднование Рош ха-Шана в Умани прибыли 30 тысяч паломников-хасидов

На празднование Рош ха-Шана в Умани прибыли 30 тысяч паломников-хасидов

Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба

Более 30 тыс. паломников-хасидов прибыли на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области, который в текущем году отмечается 29 сентября - 1 октября в то время, как ожидалось 40 тысяч паломников.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"С начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30 100 паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября. Например, только за сутки (с 7 утра 26 сентября) в Украине въехали почти 12 тыс. хасидов", - написано в нем.

В воскресенье, 29 сентября, пограничники оформили на въезд в Украину еще 5 193 паломника-хасида, которые направлялись в Умань. Массовое возвращение паломников домой ожидается со 2 по 4 октября, в связи с чем в пунктах пропуска Госпогранслужба выделит дополнительный персонал и технические средства.

Паломники-хасиды. Фото: ГоспогранслужбаПаломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба

Как сообщали Українськi Новини, из Умани на специальном вертолете ГосЧС хасида доставили в Киев на операцию. В 2018 году на празднование Рош ха-Шана в Умань приехало в 30 тысяч паломников из разных стран, но в основном из Израиля. 

Больше новостей о: Хасиды Паломничество Паломники Рош Ха-Шана Государственная пограничная служба Украины

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