На празднование Рош ха-Шана в Умани прибыли 30 тысяч паломников-хасидов

Более 30 тыс. паломников-хасидов прибыли на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области, который в текущем году отмечается 29 сентября - 1 октября в то время, как ожидалось 40 тысяч паломников.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.\r\n"С начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30 100 паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября. Например, только за сутки (с 7 утра 26 сентября) в Украине въехали почти 12 тыс. хасидов", - написано в нем.\r\nВ воскресенье, 29 сентября, пограничники оформили на въезд в Украину еще 5 193 паломника-хасида, которые направлялись в Умань. Массовое возвращение паломников домой ожидается со 2 по 4 октября, в связи с чем в пунктах пропуска Госпогранслужба выделит дополнительный персонал и технические средства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПаломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба\r\nКак сообщали Українськi Новини, из Умани на специальном вертолете ГосЧС хасида доставили в Киев на операцию. В 2018 году на празднование Рош ха-Шана в Умань приехало в 30 тысяч паломников из разных стран, но в основном из Израиля.