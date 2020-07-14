Украинцы снова могут путешествовать на Багамские острова и в Ливан, — МИД

Украинцы снова могут путешествовать на Багамские острова и в Ливан, в то время, как МИД предостерегает от поездок за границу без необходимости. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает " Радио Свобода "

"В прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова. Согласен, очень отдаленная точка, хотя и привлекательная для туризма. И Ливан. Менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная", - сказал Кулеба.

Согласно информации на сайте МИД, въезд в Ливан разрешен только через пункт пропуска международного аэропорта Бейрута и при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за 96 часов до прилета в Ливан. По прилету будет проведен еще один тест на наличие вируса COVID-19. Оплата за тест включена в стоимость авиабилета.

После приезда на Багамы необходимо предоставить результаты теста на отсутствие коронавируса, который был осуществлен в течение последних 10 дней.

Как сообщали Українські Новини, в МИД разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса.



Кроме того, как провести отпуск в Украине безопасно.