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14 июля 2020, вторник, 10:41 339
Общество 2020-07-14T11:30:02+03:00
Українські Новини
Украинцы снова могут путешествовать на Багамские острова и в Ливан, — МИД

Украинцы снова могут путешествовать на Багамские острова и в Ливан, — МИД

Валерия Драгомирова
МИД, Ливан, Путешествия, Багамские острова
Море. Фото: pixabay
Море. Фото: pixabay

Украинцы снова могут путешествовать на Багамские острова и в Ливан, в то время, как МИД предостерегает от поездок за границу без необходимости. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает "Радио Свобода"

"В прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова. Согласен, очень отдаленная точка, хотя и привлекательная для туризма. И Ливан. Менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная", - сказал Кулеба.

Согласно информации на сайте МИД, въезд в Ливан разрешен только через пункт пропуска международного аэропорта Бейрута и при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за 96 часов до прилета в Ливан. По прилету будет проведен еще один тест на наличие вируса COVID-19. Оплата за тест включена в стоимость авиабилета.

После приезда на Багамы необходимо предоставить результаты теста на отсутствие коронавируса, который был осуществлен в течение последних 10 дней.

Как сообщали Українські Новини, в МИД разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса. 

Кроме того, как провести отпуск в Украине безопасно

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Украинцы снова могут путешествовать на Багамские острова и в Ливан, — МИД
Украина
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