Несмотря на карантин, ресторан "Велюр" работает до утра. Тищенко не смог прокомментировать ситуацию

Ресторан "Велюр" народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко снова обвинили в нарушении карантина. Заведение работало, несмотря на ограничения, которые предусматривают закрытие после 23:00.

Об этом на странице в Facebook написала нардеп от партии "Голос" Александра Устинова.

"Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо. Это тот пример, когда все равны, но есть Свои - ровнее. И пока весь бизнес банкротится, если ты депутат - не то, что не прячешься, а рекламу даешь. А если ты сын министра в клубе, то клуб не то, что не оштрафуют, но и охранять полицию пришлют", - написала Устинова.

Пост Александры Устиновой в Facebook про работу ресторана "Велюр" Николая Тищенко.

Пост про ресторан "Велюр" в Instagram. Скриншот: Страна

Как сообщает издание "Страна" сам Тищенко эту ситуацию не комментирует.

"Не могу (прокомментировать - ред.), все", - сказал нардеп.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Киеве закрыли стриптиз-клуб за работу после 23:00 и работу без масок, киевские власти закрыли еще три развлекательных заведения за нарушение режима карантина.