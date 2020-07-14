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14 июля 2020, вторник, 17:20 235
Верховная Рада и партии 2020-07-14T17:23:32+03:00
Українські Новини
Несмотря на карантин, ресторан "Велюр" работает до утра. Тищенко не смог прокомментировать ситуацию

Несмотря на карантин, ресторан "Велюр" работает до утра. Тищенко не смог прокомментировать ситуацию

Елена Новикова
Карантин, Партия

Ресторан "Велюр" народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко снова обвинили в нарушении карантина. Заведение работало, несмотря на ограничения, которые предусматривают закрытие после 23:00.

Об этом на странице в Facebook написала нардеп от партии "Голос" Александра Устинова.

"Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо. Это тот пример, когда все равны, но есть Свои - ровнее. И пока весь бизнес банкротится, если ты депутат - не то, что не прячешься, а рекламу даешь. А если ты сын министра в клубе, то клуб не то, что не оштрафуют, но и охранять полицию пришлют", - написала Устинова.

Пост Александры Устиновой в Facebook про работу ресторана Пост Александры Устиновой в Facebook про работу ресторана "Велюр" Николая Тищенко.

Пост про ресторан Пост про ресторан "Велюр" в Instagram. Скриншот: Страна

Как сообщает издание "Страна" сам Тищенко эту ситуацию не комментирует.

"Не могу (прокомментировать - ред.), все", - сказал нардеп.

 

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Киеве закрыли стриптиз-клуб за работу после 23:00 и работу без масок, киевские власти закрыли еще три развлекательных заведения за нарушение режима карантина.

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