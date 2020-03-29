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  • На "пленках Ермака" его брат обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль
29 марта 2020, воскресенье, 23:58 21
Политика 2020-03-29T23:59:47+03:00
Українські Новини
На "пленках Ермака" его брат обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль

На "пленках Ермака" его брат обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль

Валерия Драгомирова
Андрей Ермак, Гео Лерос, Записи Ермака, Денис Ермак
Денис Ермак. Фото: Радио Свобода
Денис Ермак. Фото: Радио Свобода

29 марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал записи, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает с разными кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль. Журналисты установили, что на записях есть две ключевые фигуры – его помощник и человек, который снимал видео.

Об этом идется в материале "Схем".


По утверждениям журналистов, помощника зовут Шумский Сергей Зиновьевич. Он составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование. В разговорах человек рассказывает, что его цель – это получение денег.

2 октября 2019 года Шумский и Ермак основали общественную организацию "Украинское бюро национального развития". Во время одного из разговоров Шумский якобы говорит, что эта ОО нужна, чтобы "не парясь, людей заводить" и "чисто благотворительные взносы на ОО".

Человека, который снимал видео, по данным расследователей, зовут Дмитрий Александрович Штанько. Он владелец нескольких компаний – в сфере предоставления финансовых услуг и в аграрной.

Депутат Гео Лерос, который 29 марта обнародовал записи, днем ​​ранее передал их расследователям. Они говорят, что речь идет о нескольких десятках часов видео, и это, вероятно, не полный объем отснятого.

На "пленках", которые есть в распоряжении журналистов, не зафиксирована передача денег непосредственно Денису Ермаку. Но фигуранты обсуждают, сколько будет стоить кандидату та или иная должность, и как распределяется полученная прибыль между участниками схемы, включая долю брата главы ОП.

Расследователи также установили нескольких фигурантов записей, которые, вероятно, встречались с Ермаком.

Как сообщали Українські Новини, Офис президента начал оплачивать труд Андрея Ермака

В феврале Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.

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