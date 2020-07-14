Легализация игорного бизнеса. Кто сможет открыть казино, и кто сможет там играть

Сегодня Верховная Рада легализировала игорный бизнес. За принятие во втором чтении соответствующего законопроекта проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В законе прописано, что организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлица-резиденты Украины.

При этом запрещено быть организаторами азартных игр: банкам и другим финансовым учреждениям; предприятиям, учреждениям и организациям, включенным в реестр неприбыльных организаций и учреждений; юридическим лицам, которым по решению суда, вступившим в законную силу, запрещено заниматься организацией и проведением азартных игр.

Сотрудником организатора азартных игр можно стать только по достижении 21 года.

Кто не может играть в игорных заведениях?

Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).

Игроками не могут быть:

недееспособные и ограниченно-дееспособные лица;

лица, не достигшие 21 года;

лица, которые, согласно законодательству, имеют соответствующие ограничения;

лица, находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;

лица, признанные администрацией заведения нежелательными;

лица, внесенные в реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и (или) участие в азартных играх.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря 2019 года Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.

20 декабря 2019 года Кабинет Министров запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабмина запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса.

Кроме того, уже известно, как будут работать залы с игровыми автоматами.