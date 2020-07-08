Майский рейтинг зарплат: кто из силовиков получил больше всего

В мае 2020 года заработные платы силовиков составили от 121 тыс. гривен до 47 тыс. гривен, в то время, как в апреле их зарплаты составили от 241,5 тыс. до 46,3 тыс. гривен. О том, кто из них получил больше всего премий, надбавок и доплат, а кто остался без зарплаты, расскажут Українські Новини.

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за май составила 121 435 гривен. Его должностной оклад составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за май с учетом надбавок и премий составила 89 195 гривен.

Министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий в мае заработали по 47 230 тысяч гривен. Согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из зарплаты вычтены по 31 310 гривен у Тарана и Авакова, 167 974 гривны у Сытника, 22 451 у Венедиктовой и 28 442 у Холодницкого.

Чуть меньше заработал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Его зарплата за май составила 47 113 гривен, из нее было выплачено 9 187 гривен налогов и сборов.

В то же время зарплата исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Соколова за май не начислялась ему и не выплачивалась.

Рейтинг силовиков по зарплатам в мае

Как сообщали Українські Новини, генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты.

Также депутаты-председатели фракций в Раде получили за май от 36 тыс. до 47 тыс. гривен зарплаты.