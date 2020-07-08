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08 июля 2020, среда, 07:30 1821 Инфографика
Силовые структуры 2020-07-08T08:15:08+03:00
Українські Новини
Майский рейтинг зарплат: кто из силовиков получил больше всего

Майский рейтинг зарплат: кто из силовиков получил больше всего

Елена Новикова
Зарплата, Силовики, Арсен Аваков, Андрей Таранов, Артем Сытник, Иван Баканов, Алексей Данилов, Игорь Клименко, Александр Соколов, зарплаты чиновников, зарплата за май, Зарплата силовиков
Зарплаты силовиков в мае
Зарплаты силовиков в мае

В мае 2020 года заработные платы силовиков составили от 121 тыс. гривен до 47 тыс. гривен, в то время, как в апреле их зарплаты составили от 241,5 тыс. до 46,3 тыс. гривен. О том, кто из них получил больше всего премий, надбавок и доплат, а кто остался без зарплаты, расскажут Українські Новини.

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за май составила 121 435 гривен. Его должностной оклад составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за май с учетом надбавок и премий составила 89 195 гривен.

Министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий в мае заработали по 47 230 тысяч гривен. Согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из зарплаты вычтены по 31 310 гривен у Тарана и Авакова, 167 974 гривны у Сытника, 22 451 у Венедиктовой и 28 442 у Холодницкого.

Чуть меньше заработал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Его зарплата за май составила 47 113 гривен, из нее было выплачено 9 187 гривен налогов и сборов.

В то же время зарплата исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Соколова за май не начислялась ему и не выплачивалась.

Рейтинг силовиков по зарплатам в маеРейтинг силовиков по зарплатам в мае

Как сообщали Українські Новини, генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты.

Также депутаты-председатели фракций в Раде получили за май от 36 тыс. до 47 тыс. гривен зарплаты.

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