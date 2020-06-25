подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 07:15 172 Документ
Силовые структуры 2020-06-25T08:00:02+03:00
Українські Новини
Глава Нацполиции Клименко в мае заработал в 2,5 раза больше, чем в апреле

Глава Нацполиции Клименко в мае заработал в 2,5 раза больше, чем в апреле

Елена Новикова
Зарплата, Нацполиция, Игорь Клименко, Зарплата чиновников, зарплата за май, Глава Нацполиции
Игорь Клименко. Фото: Макс Требухов/
Игорь Клименко. Фото: Макс Требухов/"Левый берег"

Заработная плата главы Национальной полиции Игоря Клименко за май составила 121 435 гривен, в то время, как в апреле Клименко заработал 46 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Заработная плата главы Национальной полиции за май. Ответ на запрос Українських НовинЗаработная плата главы Национальной полиции за май. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата Клименко в марте составила 121 тысяч гривен.

В феврале Игорь Клименко получил 121 435 гривен.

Кроме того, заработная плата Игоря Клименко за январь составила 80 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, кто из силовиков получил больше всего премий, надбавок и доплат в апреле. Их зарплаты составили от 241,5 тысяч до 46,3 тысяч гривен.

Больше новостей о: Зарплата Нацполиция Игорь Клименко Зарплата чиновников зарплата за май Глава Нацполиции

Полицейские будут раздавать маски в электричках и ...
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начи...
Из зарплаты министра соцполитики в мае высчитали б...
Министр здравоохранения Степанов и его заместитель...
Из-за наводнения на западе Украины посылки и пенсии могут доставлять с задержкой
НАБУ засекретило информацию по делу о вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
Новости
Владимир Сивак: глава ФГИ предлагает выплачивать бонусы за успешную распродажу государственного имущества 08:00 Мнение
В мае из зарплаты министра молодежи и спорта Гутцайта вычли 20 тысяч гривен 07:45 Документ
Зеленский сразу после выхода из самоизоляции поедет в Херсонскую область 07:35
Глава Нацполиции Клименко в мае заработал в 2,5 раза больше, чем в апреле 07:15 Документ
"Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области 07:00 Инфографика
больше новостей
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк 09:12
Евро подскочил, а доллар стремительно падает. Курс валют на 24 июня 10:50
больше новостей
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
больше новостей
ГБР заочно сообщило Януковичу о подозрении в госизмене
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok