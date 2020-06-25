Глава Нацполиции Клименко в мае заработал в 2,5 раза больше, чем в апреле

Заработная плата главы Национальной полиции Игоря Клименко за май составила 121 435 гривен, в то время, как в апреле Клименко заработал 46 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Заработная плата главы Национальной полиции за май. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата Клименко в марте составила 121 тысяч гривен.

В феврале Игорь Клименко получил 121 435 гривен.

Кроме того, заработная плата Игоря Клименко за январь составила 80 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, кто из силовиков получил больше всего премий, надбавок и доплат в апреле. Их зарплаты составили от 241,5 тысяч до 46,3 тысяч гривен.