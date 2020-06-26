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26 июня 2020, пятница, 07:22 337 Документ
Силовые структуры 2020-06-26T07:45:01+03:00
Українські Новини
И.о. директора ГБР Соколов остался без зарплаты за май

И.о. директора ГБР Соколов остался без зарплаты за май

Надежда Комендантова
ГБР, Александр Соколов, зарплаты силовиков, зарплата в ГБР
Александр Соколов. Фото: сайт ГБР
Александр Соколов. Фото: сайт ГБР

Зарплата исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Соколова, который сам себя назначил врио директора и намерен претендовать на должность директора на конкурсе, за май не начислялась ему и не выплачивалась.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

"В мае расходы по коду экономической классификации расходов бюджета 2111 "Заработная плата" в части начисления и выплаты зарплаты и.о директора Соколову не осуществлялась", - сказано в ответе.

Таким образом, Соколов остался без зарплаты за месяц.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Соколова за апрель составила 47 тыс. гривен.

Ранее Окружной административный суд Киева получил иск о запрете заместителю директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову, исполнять обязанности директора бюро.

Ранее был опубликован апрельский рейтинг зарплат силовиков.

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