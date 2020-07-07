Венедиктова и Холодницкий в мае заработали 47,2 тыс. гривен

Зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая показала декларацию, и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май составила 47,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин. Размер начисленной зарплаты обоих чиновников составил 47 230 гривен. Должностной оклад Венедиктовой составил 69 681 гривну, Холодницкого - 75 672 гривны. Зарплата им начислена с учетом ограничений по измененному закону "О госбюджете" на 2020 год. Сумма выплаченной зарплаты Венедиктовой и Холоницкому не указывается. Как сообщали Українськi Новини, зарплата Назара Холодницкого за апрель составила 241 тыс. гривен. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 226 тыс. гривен. Генпрокурор Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен. Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации. Тем временем Генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты.