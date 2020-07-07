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07 июля 2020, вторник, 10:03 136 Документ
Силовые структуры 2020-07-07T10:45:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова и Холодницкий в мае заработали 47,2 тыс. гривен

Венедиктова и Холодницкий в мае заработали 47,2 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Зарплата, Назар Холодницкий, САП, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая показала декларацию, и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Размер начисленной зарплаты обоих чиновников составил 47 230 гривен.

Должностной оклад Венедиктовой составил 69 681 гривну, Холодницкого - 75 672 гривны.

Зарплата им начислена с учетом ограничений по измененному закону "О госбюджете" на 2020 год.

Сумма выплаченной зарплаты Венедиктовой и Холоницкому не указывается.


Как сообщали Українськi Новини, зарплата Назара Холодницкого за апрель составила 241 тыс. гривен. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 226 тыс. гривен.

Генпрокурор Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен. 

Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации. 

Тем временем Генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты. 

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