Венедиктова и Холодницкий в мае заработали 47,2 тыс. гривен

Зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая показала декларацию, и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Размер начисленной зарплаты обоих чиновников составил 47 230 гривен.

Должностной оклад Венедиктовой составил 69 681 гривну, Холодницкого - 75 672 гривны.

Зарплата им начислена с учетом ограничений по измененному закону "О госбюджете" на 2020 год.

Сумма выплаченной зарплаты Венедиктовой и Холоницкому не указывается.





Как сообщали Українськi Новини, зарплата Назара Холодницкого за апрель составила 241 тыс. гривен. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 226 тыс. гривен.

Генпрокурор Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен.



Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации.



Тем временем Генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты.