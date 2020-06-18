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18 июня 2020, четверг, 06:00 207 Документ
Верховная Рада и партии 2020-06-18T07:30:03+03:00
Українські Новини
Депутаты-председатели фракций в Раде получили за май от 36 тыс. до 47 тыс. гривен зарплаты

Депутаты-председатели фракций в Раде получили за май от 36 тыс. до 47 тыс. гривен зарплаты

Кира Молчанова
Верховная Рада, Зарплаты, зарплаты чиновников, Зарплата в Верховной Раде
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в мае составила от 36,1 тыс. до 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Давид Арахамия на должности председателя фракции "Слуга народа" в мае получил 42 040 гривен зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко - 43 302 гривны.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 39 827 гривен и 41 023 гривны соответственно, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко заработала 39 999 гривен.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, Ирина Геращенко и бывший Президент Петр Порошенко за май получили 42 040 гривен, 44 042 гривны и 47 230 гривен соответственно, а председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 44 142 гривны.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 38 057 гривны и 36 132 гривны соответственно, председатель группы "Доверие" Олег Кулинич - 39 495 гривен.

Среди всех депутатов самая большая зарплата за май в размере 78 737 гривен начислена погибшему депутату Валерию Давыденко.

Также зарплату в размере 66 133 гривен получил депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов.

Самую маленькую в размере 19 176 гривен получил депутат от "Оппозиционной платформы" Юрий Солод и 19 285 - депутат от "Евросолидарности" Яна Зинкевич.

 

 

Как сообщали Українські Новини, заработная плата председателя Рады Дмитрия Разумкова за май составила 89 270 гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 89 270 гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк 89 270 гривен.

Заработная плата Президента Владимира Зеленского за апрель составила 28 тыс. гривен, в то время, как зарплата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за апрель составила 42,2 тыс. гривен, а пресс-секретаря Юлии Мендель – 46,2 тыс. гривен.

Программа Кабинета Министров предусматривает установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума в размере не менее 40% медианной зарплаты за 2020 год.

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