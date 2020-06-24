Министр обороны заработал в мае в два раза меньше, чем его заместители

Заработная плата министра обороны Андрея Тарана за май составила 47,2 тыс. гривен, его замов - от 47,2 тыс. до 94 тыс. гривен, госсекретаря - 90 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

Сумма начисленных министру в мае средств составила 47 230 гривен.

Должностной оклад должен был составить 56 100 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 11 220 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 11 220.

При этом согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из зарплаты вычтены 31 310 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака составила 90 859 гривен, заместителей Анатолия Петренко - 94 142 гривны, Александра Полищука - 94 142 гривны, Александра Миронюка - 84 044 гривны, Игоря Старобинского - 53 750 гривен, госсекретаря Александра Дубляна - 90 384 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Тарана.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен). Заработная плата министра обороны Андрея Тарана за апрель составила 47 230 гривен.