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  • Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты
09 июня 2020, вторник, 12:42 2147
Политика 2020-06-09T14:30:03+03:00
Українські Новини
Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты

Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты

Ольга Фандорина
Зарплата, Генпрокурор, Ирина Венедиктова, зарплаты чиновников, зарплата генпрокурора
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая говорит, что не будет покрывать возможные преступления "Слуг народа" получает зарплату генпрокурора на руки в размере 38 тыс. гривен.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

Венедиктова отметила, что ей не хватает этой зарплаты.

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар", - сказала генпрокурор.

Она добавила, что намерена использовать финансовые запасы, которые у нее есть.

Сообщается также, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко.

Заработная плата генерального прокурор Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.

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