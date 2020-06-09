Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая говорит, что не будет покрывать возможные преступления "Слуг народа" получает зарплату генпрокурора на руки в размере 38 тыс. гривен.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

Венедиктова отметила, что ей не хватает этой зарплаты.

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар", - сказала генпрокурор.

Она добавила, что намерена использовать финансовые запасы, которые у нее есть.

Сообщается также, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко.

Заработная плата генерального прокурор Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.