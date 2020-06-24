Зарплата Сытника уменьшается третий месяц подряд. За май он получил 47 тыс. гривен

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за май составила 47 230 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 126 120 гривен, доплата за выслугу лет - 50 448 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 гривен, доплата за ранг - 800 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны.

Ограничение зарплаты согласно госбюджету на 2020 год - минус 167 974 гривны.

После удержания налогов и сборов он получил 38 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Сытника за апрель составила 151 тыс. гривен.

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за март составила 224 495 гривен.

Национальное антикоррупционное бюро задокументировало факт дачи директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.