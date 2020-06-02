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02 июня 2020, вторник, 15:13 2315 Инфографика
Силовые структуры 2020-06-02T17:00:03+03:00
Українські Новини
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму

Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму

Елена Новикова
Зарплата, Артем Сытник, Андрей Таран, Назар Холодницкий, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Алексей Данилов, Игорь Клименко, Александр Соколов, зарплаты чиновников, Зарплата за апрель
Зарплаты силовиков за апрель
Зарплаты силовиков за апрель

В то время, как в апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом,  силовики получили от 241,5 тыс. до 46,3 тыс. гривен. О том, кто из силовиков получил больше всего премий, надбавок и доплат в апреле, расскажут Українські Новини.

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за апрель составила 241 517 гривен. Оклад прокурора составил 75 672 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за апрель составила 151 213 гривен. Должностной оклад Сытника составил 126 120 гривен, доплата за выслугу лет - 50 448 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 гривен, доплата за ранг - 800 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны. Ограничение зарплаты согласно госбюджету на 2020 год - минус 63 990 гривен.

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за апрель составила 87 399 гривен. Размер оклада Баканова не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Заработная плата министра обороны Андрея Тарана за апрель составила 47 230 гривен. Такую же зарплату в апреле получили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Соколов.

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова составила 47 201 гривну. В эту сумму вошли 18 тыс. должностного оклада, 17,5 тыс. надбавки за интенсивность труда, 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн и 760 гривен индексации.

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за апрель составила 46 300 гривен. Должностной оклад - 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен. Предельная сумма при этом, согласно закону, составила 75 134 гривны.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, кто из силовиков получил самую большую зарплату в феврале и насколько их зарплаты отличаются от январских.

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