Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму

В то время, как в апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом, силовики получили от 241,5 тыс. до 46,3 тыс. гривен. О том, кто из силовиков получил больше всего премий, надбавок и доплат в апреле, расскажут Українські Новини.

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за апрель составила 241 517 гривен. Оклад прокурора составил 75 672 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за апрель составила 151 213 гривен. Должностной оклад Сытника составил 126 120 гривен, доплата за выслугу лет - 50 448 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 гривен, доплата за ранг - 800 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны. Ограничение зарплаты согласно госбюджету на 2020 год - минус 63 990 гривен.

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за апрель составила 87 399 гривен. Размер оклада Баканова не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Заработная плата министра обороны Андрея Тарана за апрель составила 47 230 гривен. Такую же зарплату в апреле получили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Соколов.

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова составила 47 201 гривну. В эту сумму вошли 18 тыс. должностного оклада, 17,5 тыс. надбавки за интенсивность труда, 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн и 760 гривен индексации.

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за апрель составила 46 300 гривен. Должностной оклад - 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен. Предельная сумма при этом, согласно закону, составила 75 134 гривны.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, кто из силовиков получил самую большую зарплату в феврале и насколько их зарплаты отличаются от январских.