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  • Секретарь СНБО Данилов в мае получил меньше зарплаты, чем в апреле
16 июня 2020, вторник, 06:15 76 Документ
Политика 2020-06-16T07:00:03+03:00
Українські Новини
Секретарь СНБО Данилов в мае получил меньше зарплаты, чем в апреле

Секретарь СНБО Данилов в мае получил меньше зарплаты, чем в апреле

Ирина Николенко
Секретарь СНБО, Алексей Данилов, Зарплата чиновников, зарплата за май
В мае Данилов получил 47,1 тыс. гривен зарплаты. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
В мае Данилов получил 47,1 тыс. гривен зарплаты. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за апрель составил 47,2 тыс. гривен, а за май Алексея Данилова и его заместителей – 47,1 тыс. гривен. Об этом свидетельствует ответ аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

Данилову было начислено 47 113 гривен зарплаты за май, из которой было выплачено 9 187 гривен налогов и сборов.

Соответственно, выданная секретарю СНБО зарплата составила 37 926 гривен.

Его заместители Сергей Демедюк и Алексей Соловьев также получили за май по 37,9 тыс. гривен зарплаты.

В свою очередь первому заместителю секретаря СНБО Михаилу Ковалю было выдано 46,4 тыс. гривен зарплаты за май, а заместителю Сергею Кривоносу – 46,3 тыс.

Данилову и его заместителям второй месяц подряд начисляют от 47 до 47,2 тыс. гривен зарплаты, а выдают от 37,9 до 46,4 тыс. гривен.

Ранее Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, согласно которым с апреля и до завершения карантина зарплата должностных лиц бюджетных учреждений начисляется в размере не более 10 минимальных зарплат – 47 230 гривен.

Зарплата Данилова в связи с этими изменениями сократилась почти в два раза, поскольку ранее составляла в среднем 90,4 тыс. гривен.

Его заместители с начала 2020 года до введения указанных ограничений зарабатывали от 57,5 до 88 тыс. гривен в месяц.

Зарплата в СНБО за майЗарплата в СНБО за май

В мае Данилов получил 47,1 тыс. гривен зарплаты

Как сообщали Українськi Новини, в мае председатель НАПК Александр Новиков получил 47,2 тыс. гривен зарплаты.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко в апреле получил 46 300 гривен зарплаты.

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