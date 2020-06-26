Баканов в мае с надбавками и премиями получил почти 90 тысяч гривен зарплаты

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в мае заработал 89 195 тысяч гривен, в то время, как в апреле месячный оклад составил 87 399 гривен с учетом надбавок и премий.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Ивана Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Зарплата Ивана Баканова в мае. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, в марте глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал 87 399 тысяч гривен зарплаты. Размер оклада Баканова не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в СБУ заработал в 5 раз больше, чем в "95 квартале". Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. Иван Баканов задекларировал заработную плату за работу в "Квартал 95" в размере 107,7 тыс. гривен, а за работу в должности главы СБУ – 536,5 тыс. гривен.