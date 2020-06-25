Аваков в мае получил меньше, чем все свои заместители

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за май составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 50 тыс. до 72,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 86 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

Зарплата, начисленная Авакову в мае, составила 47 230 гривен.

Должностной оклад должен был составить 56 100 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 11 220 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 11 220 гривен.

При этом согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из зарплаты вычтены 31 310 гривен.

Фактическая сумма, полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

Зарплата, фактически полученная первым заместителем министра Сергеем Яровым, составила 61 289 гривен, заместителями Татьяной Ковальчук - 50 063 гривны, Катериной Павличенко - 72 665 гривен, Сергеем Гончаровым - 61 289 гривен, Антоном Геращенко - 50 063 гривны, Александром Гогилашвили - 50 063 гривны, госсекретарем Алексеем Тахтаем - 85 974 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

В начале июня в центре столицы проходили митинги под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров, на которых активисты требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Депутаты партии "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде постановление об увольнении Авакова, собрав 56 подписей. Однако ща отставку депутаты не приоголосовали.

До этого Арсен Аваков отказался комментировать сбор депутатами Верховной Рады подписей за его отставку.