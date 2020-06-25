подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 06:35 63 Документ
Силовые структуры 2020-06-25T08:00:03+03:00
Українські Новини
Аваков в мае получил меньше, чем все свои заместители

Аваков в мае получил меньше, чем все свои заместители

Кира Молчанова
Зарплата, МВД, Арсен Аваков, зарплаты чиновников
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за май составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 50 тыс. до 72,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 86 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

Зарплата, начисленная Авакову в мае, составила 47 230 гривен.

Должностной оклад должен был составить 56 100 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 11 220 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 11 220 гривен.

При этом согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из зарплаты вычтены 31 310 гривен.

 Фактическая сумма, полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

 Зарплата, фактически полученная первым заместителем министра Сергеем Яровым, составила 61 289 гривен, заместителями Татьяной Ковальчук - 50 063 гривны, Катериной Павличенко - 72 665 гривен, Сергеем Гончаровым - 61 289 гривен, Антоном Геращенко - 50 063 гривны, Александром Гогилашвили - 50 063 гривны, госсекретарем Алексеем Тахтаем - 85 974 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

В начале июня в центре столицы проходили митинги под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров, на которых активисты требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Депутаты партии "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде постановление об увольнении Авакова, собрав 56 подписей. Однако ща отставку депутаты не приоголосовали.

До этого Арсен Аваков отказался комментировать сбор депутатами Верховной Рады подписей за его отставку.

Больше новостей о: Зарплата МВД Арсен Аваков зарплаты чиновников

Министр здравоохранения Степанов и его заместитель...
Кампания за отставку Авакова имеет целью дестабили...
Из зарплаты министра соцполитики в мае высчитали б...
Полиция проводит обыски в газораспределительной ко...
Из-за наводнения на западе Украины посылки и пенсии могут доставлять с задержкой
НАБУ засекретило информацию по делу о вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
Новости
Владимир Сивак: глава ФГИ предлагает выплачивать бонусы за успешную распродажу государственного имущества 08:00 Мнение
В мае из зарплаты министра молодежи и спорта Гутцайта вычли 20 тысяч гривен 07:45 Документ
Зеленский сразу после выхода из самоизоляции поедет в Херсонскую область 07:35
Глава Нацполиции Клименко в мае заработал в 2,5 раза больше, чем в апреле 07:15 Документ
"Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области 07:00 Инфографика
больше новостей
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк 09:12
Евро подскочил, а доллар стремительно падает. Курс валют на 24 июня 10:50
больше новостей
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
больше новостей
ГБР заочно сообщило Януковичу о подозрении в госизмене
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok