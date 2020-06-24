Послезавтра Зеленский прекратит особый режим работы из-за COVID-19 у жены

Офис Президента заявляет, что срок особого режима работы Владимира Зеленского, введенного в связи с заболеванием его супруги Елены Зеленской коронавирусом (COVID-19), завершается 26 июня.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ОПУ.

"В эту пятницу завершается двухнедельный срок особого режима работы Президента, связанный с тем, что у госпожи Елены Зеленской был подтвержденCOVID-19", - ответила она.

12 июня Офис сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

На тот момент она чувствовала себя хорошо и не имела никаких симптомов болезни.

В то же время 16 июня Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией средней степени тяжести без нужды в дотации кислорода.

После того, как первая леди заболела, Зеленский также прошел тест на коронавирус и получил негативный результат.

Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

В то же время по Конституции Президент не имеет права даже временно делегировать свои полномочия, а ситуации карантина и самоизоляции не предусмотрены.

Поэтому был принят специальный протокол режима работы Президента.

Зеленский продолжил ездить в Офис Президента, но ограничил круг физического общения до охраны и ближайших помощников, перевел совещания в онлайн-режим, исключил личные встречи, рабочие поездки за пределы города и участие в массовых мероприятиях на ближайшие дни.

Также ежедневно он проходит медосмотры, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Срок такого особого режима его работы завершается 26 июня.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, пока особый режим работы Президента еще продолжается, Зеленский вышел к протестующим под Офисом Президента.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что 26 июня Зеленский посетит Херсонскую область для инспекции проекта "Большое строительство" в регионе.

Последний раз Зеленский выезжал из Киева с рабочей поездкой в Хмельницкую область 3 июня. Тогда он заявил, что хотел заразиться коронавирусом преднамеренно, но впоследствии передумал.

В Хмельницком Зеленский нарушил карантин, выпив кофе в компании в ресторане. Суд пока не оштрафовал Зеленского, зато всех, кто был с Президентом оштрафовали. Сам Зеленский готов оплатить штраф и выплатит компенсацию кофейне.