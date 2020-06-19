подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 июня 2020, пятница, 16:16 139
Судебная власть 2020-06-19T16:45:09+03:00
Українські Новини
Суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, но оштрафовал Ермака и Ляшко на 17 тыс. гривен

Суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, но оштрафовал Ермака и Ляшко на 17 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Штраф, Хмельницкий, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Виктор Ляшко
Кофе в Хмельницком. Фото: Facebook ОПУ
Кофе в Хмельницком. Фото: Facebook ОПУ

Хмельницкий горрайонный суд наложил штрафы в размере 17 тыс. гривен на главу Офиса Президента Андрея Ермака, его заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, мэра Хмельницкого Александра Симчишина, главу Хмельницкой обладминистрации Дмитрия Габинета за посещение кафе без масок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Решение было принято в пятницу.

Суд признал всех чиновников виновными в совершении административного правонарушения по статье 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Суд установил, что они нарушили режим карантина при посещении кафе в Хмельницком, а именно были без масок.

Решение может быть обжаловано.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила админпротоколы о нарушении карантина Зеленским и членами его команды из-за посещения кафе 3 июня в ходе поездки в Хмельницкую область.

Суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина из-за необходимости официального толкования КС его неприкосновенности.

Больше новостей о: Штраф Хмельницкий Владимир Зеленский Андрей Ермак Виктор Ляшко

Самый дорогой кофе в моей жизни, — Ляшко прокоммен...
Правильно сделали, – Зеленский об админпротоколе з...
Зеленский рассказал, какие самолеты входят в прези...
Ермак на переговорах в "нормандском формате" общае...
Вакарчук вышел из фракции "Голос"
В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом
Новости
Вакарчук рассказал, каким способом намерен сложить полномочия депутата 16:49
Министром защиты окружающей среды стал Роман Абрамовский. Кто это и кем он работал раньше 16:30
Суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, но оштрафовал Ермака и Ляшко на 17 тыс. гривен 16:16
Мэры Днипра, Николаева, Кропивницкого, Житомира, Каховки и Черновцов создали партию для местных выборов 16:12
ОПЗ присоединился к требованиям о защите украинских производителей минеральных удобрений 16:04 Документ
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
больше новостей
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
МВД получило 2,7 миллиарда на доплаты "противодействовавшим" коронавирусу сотрудникам 23:49
больше новостей
Рада назначила замминистра энергетики Абрамовского министром защиты окружающей среды
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok