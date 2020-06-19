Суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, но оштрафовал Ермака и Ляшко на 17 тыс. гривен

Хмельницкий горрайонный суд наложил штрафы в размере 17 тыс. гривен на главу Офиса Президента Андрея Ермака, его заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, мэра Хмельницкого Александра Симчишина, главу Хмельницкой обладминистрации Дмитрия Габинета за посещение кафе без масок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Решение было принято в пятницу.

Суд признал всех чиновников виновными в совершении административного правонарушения по статье 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Суд установил, что они нарушили режим карантина при посещении кафе в Хмельницком, а именно были без масок.

Решение может быть обжаловано.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила админпротоколы о нарушении карантина Зеленским и членами его команды из-за посещения кафе 3 июня в ходе поездки в Хмельницкую область.

Суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина из-за необходимости официального толкования КС его неприкосновенности.