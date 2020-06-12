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12 июня 2020, пятница, 21:03 233
Президент 2020-06-12T21:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский откажется от личных встреч и поездок за пределы Киева из-за болезни жены

Зеленский откажется от личных встреч и поездок за пределы Киева из-за болезни жены

Кира Молчанова
Коронавирус, Президент Украины, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Коронавирус у Зеленской
Владимир Зеленский. Фото: УП
Владимир Зеленский. Фото: УП

Президент Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за заболевания коронавирусом супруги Елены Зеленской.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы Президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиоЗеленский. Фото: УПогическим требованиям", - сказано в сообщении.

Зеленский ежедневно проходит тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также медосмотры.

Указывается, что состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности.

Главе государства сделали тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.

Президент ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим.

Встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются.

Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины.

Круг лиц, с которыми Президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников.

Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями.

Как сообщали Українськi Новини, супруга Президента Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.

Президент Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус после того, как заболела его супруга, и получил негативный результат.

Ранее Зеленский заявил, что в начале пандемии коронавируса раздумывал над тем, чтобы заразиться для поддержки людей, но в итоге отвергнул эту идею. 

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