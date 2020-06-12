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12 июня 2020, пятница, 14:30 99
Президент 2020-06-12T15:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский после заражения его жены коронавирусом тоже сдал тест. Он оказался негативным

Зеленский после заражения его жены коронавирусом тоже сдал тест. Он оказался негативным

Анна Рудык
Коронавирус, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, коронавирус у Елены Зеленской
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус после того, как заболела его супруга, и получил негативный результат.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский и дети прошли тестирование, их результаты отрицательные", - сказано в нем.

Всем контактным лицам Елены Зеленской сообщено о потенциальной опасности инфицирования.

Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и пройти тестирование.

Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Скриншот: Фейсбук/Елена ЗеленскаяЕлена Зеленская заразилась коронавирусом. Скриншот: Фейсбук/Елена Зеленская

Как сообщали Українськi Новини, супруга Президента Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом и пребывает на лечении, изолированно от других членов семьи.

Ранее Зеленский заявил, что в начале пандемии коронавируса раздумывал над тем, чтобы заразиться для поддержки людей, но в итоге отвергнул эту идею. 

Тем временем количество заболевших коронавирусом в Киеве 11 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 95 человек до 3 766, умерших - на 1 человека до 85.

А в Минздраве прокомментировали резкий рост заболеваемости коронавирусом.

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Зеленский после заражения его жены коронавирусом тоже сдал тест. Он оказался негативным
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