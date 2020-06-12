Зеленский после заражения его жены коронавирусом тоже сдал тест. Он оказался негативным

Президент Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус после того, как заболела его супруга, и получил негативный результат.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский и дети прошли тестирование, их результаты отрицательные", - сказано в нем.

Всем контактным лицам Елены Зеленской сообщено о потенциальной опасности инфицирования.

Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и пройти тестирование.

Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Скриншот: Фейсбук/Елена Зеленская

Как сообщали Українськi Новини, супруга Президента Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом и пребывает на лечении, изолированно от других членов семьи.

Ранее Зеленский заявил, что в начале пандемии коронавируса раздумывал над тем, чтобы заразиться для поддержки людей, но в итоге отвергнул эту идею.

Тем временем количество заболевших коронавирусом в Киеве 11 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 95 человек до 3 766, умерших - на 1 человека до 85.



А в Минздраве прокомментировали резкий рост заболеваемости коронавирусом.