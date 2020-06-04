"Не нарушал, а проверял", – главный санврач заступился за Зеленского в Хмельницком

Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ

Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что посещение кофейни вместе с Президентом Владимиром Зеленским и еще рядом членов его команды 3 июня не было нарушением карантинных ограничений, а было инспекцией готовности ресторанов к их ослаблению.

Об этом он сообщил журналистам в ходе визита в Хмельницкую область с Зеленским, передают Українськi Новини.

Сначала СМИ поинтересовались у Зеленского, не выписали ли ему штраф за нарушение карантинных норм.

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил", - сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что "вчера все проверили, и все соответствовало нормам".

С замечаниями журналистов, что рестораны должны открыться для приема посетителей только 5 июня, Зеленский согласился.

"Да-да, так и есть. Мне сказали, пригласили, я зашел, все там проверил", - сказал он.

После этого к прессе подошел Ляшко и заверил, что посещение кафе было инспекцией готовности к смягчению карантинных норм.

"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе себе. Рестораторы и бизнес, которые хотят открыться раньше, обратились к нам, что они уже готовы выполнять наши нормы. Мы просто зашли проверить. Все было соблюдено, как прописано в наших нормах", - сказал он.

Главный санитарный врач считает, что это не было нарушеним.

"Я сидел подальше, контролировал, смотрел все ли будет работать, поскольку мы все переживаем. Динамика заболеваемости у нас не уменьшается, она стабильная. Поэтому переживает Президент, переживаю я. Мы делаем все, чтобы бизнес начал работать и эпидемическая ситуация улучшилась. Поэтому не рассматривайте это как нарушение карантина, а как инспекцию того, как будут работать заведения уже с завтрашнего дня", - сказал он.

Согласно постановлению Кабинета Министров, при открытии ресторанов с 5 июня разрешается размещение не более 4 клиентов за одим столом.

На фотографии, опубликованной Офисом Президента из кофейни в Хмельницком видно, что за столиком сидит не менее 6 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Зеленский в Каменце-Подольском проведет совещание по туризму.