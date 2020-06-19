Нарушение карантина Зеленским: суд ждет от КС официального толкования неприкосновенности Президента

Хмельницкий горрайонный суд приостановил производство по административному протоколу в отношении Президента Владимира Зеленского за нарушение карантина при посещении кафе из-за необходимости официального толкования Конституционным судом пункта 1 статьи 105 Конституции Украины о пользовании Президентом правом неприкосновенности на время исполнения полномочий.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Суд установил, что Зеленский имеет иммунитет согласно Конституции Украины на время исполнения полномочий Президента и в контексте привлечения его к административной ответственности это право должно быть истолковано Конституционным судом по обращению Верховного суда.

Таким образом Хмельницкий суд принял решение остановить производство по административному делу Зеленского и обратился в Верховный суд, чтобы тот обратился в КС для официального толкования пункта 1 статьи 105 Конституции.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила админпротоколы о нарушении карантина Зеленским и членами его команды из-за посещения кафе 3 июня в ходе поездки в Хмельницкую область.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что готов заплатить штраф за нарушение карантина.