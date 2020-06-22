Зеленский независимо от решения суда готов заплатить штраф за нарушение карантина в Хмельницком

Президент Владимир Зеленский готов оплатить штраф за нарушение карантина в случае вынесения судом соответствующего решения, но независимо от наличия судебного решения собирается заплатить аналогичную сумму кафе в Хмельницком.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно заплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", - сказал Зеленский.

3 июня Президент выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами.

В то же время, согласно постановлению Кабинета Министров, открытие ресторанов разрешалось только с 5 июня, при этом за одним столом запрещено размещать более 4 клиентов.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, который был в кафе вместе с Зеленским, заявил, что посещение не было нарушением карантинных ограничений, а было инспекцией готовности ресторанов к их ослаблению.

10 июня Национальная полиция сообщила, что составила административные протоколы на собственника кафе, а также на посетителей - Зеленского, Ляшко, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Полиция отметила, что материалы будут направлены в суд, а нарушение правил карантина влечет штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

19 июня суд наложил штрафы в размере 17 тыс. гривен на Ляшко, Ермака, Трофимова, Габинета и Симчишина.

В то же время суд приостановил рассмотрение дела об административном протоколе Зеленскому за нарушение карантина.

Суд установил, что, согласно Конституции, Зеленский имеет иммунитет на время исполнения полномочий Президента, поэтому возможность привлечения его к административной ответственности должна быть истолкована Конституционным Судом по обращению Верховного Суда.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе визита в Хмельницкую область Зеленский заявил, что в начале пандемии коронавируса раздумывал над тем, чтобы заразиться для поддержки людей, но в итоге отверг эту идею.

12 июня Офис Президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

16 июня Зеленскую госпитализировали.