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09 июня 2020, вторник, 09:20 103
Президент 2020-06-09T10:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский хотел бы заболеть коронавирусом, но "семья бы не простила"

Зеленский хотел бы заболеть коронавирусом, но "семья бы не простила"

Ольга Фандорина
Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, Заболеваемость коронавирусом

Президент Владимир Зеленский, который недавно провел велопрогулку с журналистами, заявил о своем желании заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно". Об этом он заявил в статье УП "Хотел заразиться коронавируса". Два дня с президентом Зеленским"

Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче". - заявил Зеленский.

Зеленский утверждал, что не боялся заболеть COVID-19, от такой идеи все же отказались.

"Решили, что слишком. Что перебор. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", – сказал Зеленский. 

И добавил, что его не простила бы семья. 

Напомним, что Зеленский публично нарушил карантин и похвастал странным фото с пробежки.

А тем временем, Зеленский планирует урегулировать статус первой леди на законодательном уровне.

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