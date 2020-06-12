Елена Зеленская заболела коронавирусом

Супруга Президента Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом и пребывает на лечении, изолированно от других членов семьи, в то время, как Зеленский прошел тест на коронавирус и получил негативный результат.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Супруга Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19", - сказано в нем.

При этом она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

"Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ее заражения пока не известны.

"Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные. Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно", - сказано в сообщении.

Проводится эпидемиологическое расследование.

Также Елена Зеленская подтвердила свою болезнь и написала, что ни у детей, ни у Владимира Зеленского коронавирус не обнаружили.

У Елены Зеленской зафиксировали коронавирус. Фото: Facebook/Олена Зеленська

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский заявил, что в начале пандемии коронавируса раздумывал над тем, чтобы заразиться для поддержки людей, но в итоге отвергнул эту идею.