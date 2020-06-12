Елена Зеленская заболела коронавирусом

Супруга Президента Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом и пребывает на лечении, изолированно от других членов семьи, в то время, как Зеленский прошел тест на коронавирус и получил негативный результат. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини. "Супруга Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19", - сказано в нем. При этом она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. "Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи", - говорится в сообщении. Обстоятельства ее заражения пока не известны. "Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные. Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно", - сказано в сообщении. Проводится эпидемиологическое расследование. Также Елена Зеленская подтвердила свою болезнь и написала, что ни у детей, ни у Владимира Зеленского коронавирус не обнаружили. У Елены Зеленской зафиксировали коронавирус. Фото: Facebook\/Олена Зеленська Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский заявил, что в начале пандемии коронавируса раздумывал над тем, чтобы заразиться для поддержки людей, но в итоге отвергнул эту идею.