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23 июня 2020, вторник, 07:00 136 Новости дня
Общество 2020-06-23T07:00:01+03:00
Українські Новини
Улететь можно уже в 13 стран, банки борются с нервными клиентами, Шмыгаль не так написал о войне

Улететь можно уже в 13 стран, банки борются с нервными клиентами, Шмыгаль не так написал о войне

Денис Иванеско
Кабмин, Вторая мировая война, Банки, ЛГБТ, клиенты, Денис Шмыгаль, Новости дня, Главное за день, нервные клиенты, Флаг ЛГБТ на Родина-мать

Будьте осторожны посещая банк -– Нацбанк разрешил не обслуживать нервных клиентов. Они считают, что в банках нервничают только те, кто отмывает нелегальные доходы. А вдруг вы не коммуналку оплачиваете, а проводите грязную операцию? В результате странной реформы банки должны рассматривать своих клиентов как потенциальных "отмывальщиков".


ЛГБТ против Родины-матери. Новая волна гнева захватила фейсбук, веб и политиков. Сексуальные меньшинства перед своим виртуальным прайдом дорисовали статуе Родины-матери свой радужный флаг.  Мол, мать поддержит и поймет.
Может это и сошло б им с рук, если б не дата – 22 июня, начало Великой отечественной (советско-германской по-новому), когда Киев начали бомбить немецкие самолеты. Такая выходка в День скорби оскорбила многих, ведь монумент символизирует павших за победу над нацизмом. Музей сразу открестился от скандала – "это монтаж... В голове не укладывается"
ОПЗЖ назвала выходку "извращенной фантазией", а в Слуге народа предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма

Отличился сегодня и премьер Шмыгаль – неоднозначно написал о начале войны. В итоге половина фейсбука "восстанавливала память" главе правительства. 

Депутат Деркач обнародовал новые записи разговоров Порошенко с Байденом, когда оба были при власти. Как и в прошлой серии Байден не стесняясь дает указания украинскому президенту, а тот отчитывается об их выполнении.
Среди выполненных Порошенко американских "хотелок" – не трогать Коболева, главу Нефтегаза. Хотя он попал в скандал со своей космической зарплатой и не выполнил условия контракта по повышению добычи газа. 
Интересно, а Байден знает, что Коболев получает больше, чем президент США?

Борисполь и Жуляны запустили регулярное авиасообщение. Вот список 13 стран куда можно полететь при соблюдении условий. Если планируете  поездку в Одессу, там только что усилили карантин.
Запретили работу центрам отдыха для детей, находиться на улице без документов и не собираться плотнее, чем 1 человек на 5 кв. м. Интересно, как будут проверять плотность на пляжах и в море?

Дождить будет во вторник и среду, а с четверга вернется солнечная летняя погода.

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