Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь"

В то время, как с 22 июня Украина возобновила регулярные международные авиаперевозки, сегодня доступны 21 авиарейсы в 13 стран, а также 4 авиарейсы внутреннего сообщения из двух аэропортов "Киев" и Борисполь ". Об этом свидетельствует табло доступных авиарейсов на сайте аэропортов, передают Українські Новини. Доступные авиарейсы в аэропорте "Киев" на 22 июня С аэропорта "Киев" отправиться 9 авиарейсов международного сообщения, и один внутреннего. Киев-Гамбург (Германия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Лутон (Великобритания) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Мемминген (Германия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Таллин (Эстония) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Belavia" Киев-Будапешт (Венгрия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Лейпциг (Германия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Кельн (Германия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Копенгаген (Дания) – авиакомпания " WizzAir " Киев-Запорожье – авиакомпания "Мотор Сич" Доступные авиарейсы в аэропорте "Борисполь" на 22 июня С аэропорта "Борисполь" отправиться 12 авиарейсов международного сообщения, и три внутреннего. Киев-Гамбург (Германия) – авиакомпания "МАУ" Киев-Нью-Йорк (США) – авиакомпания "МАУ" Киев-Дели (Индия) – авиакомпания "Air India" Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания " Delta Air Lines" Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "МАУ" Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "Air France" Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "KLM" Киев-Хельсинки (Финляндия) – авиакомпания "МАУ" Киев-Прага (Чехия) – авиакомпания "CSA Czech Airlines" Киев-Тель-Авив (Израиль) – авиакомпания "Israir" Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Belavia" Киев-Берлин (Германия) – авиакомпания "Ryanair" Киев-Одесса – авиакомпания "Wind Rose" Киев-Днипро – авиакомпания "Wind Rose" Киев-Харьков – авиакомпания "Wind Rose" Ранее Українські Новини сообщали, авиакомпания "Turkish Airlines" намерена принять украинских туристов с 1 июля и возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу. Ирландская авиакомпания "Ryanair" возобновила авиасообщение с Украиной. 21 июня в аэропорт "Борисполь" прибыл первый рейс из Мадрида.