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22 июня 2020, понедельник, 11:55 3405
Транспорт 2020-06-22T13:15:03+03:00
Українські Новини
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь"

Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь"

Ирина Николенко
Аэропорт Борисполь, Аэропорт Киев, Авиаперелеты, Внутренние авиасообщения, возобновление авиасообщения, Международные авиаперелеты
22 июня с Украины доступны 21 авиарейс в 13 стран
22 июня с Украины доступны 21 авиарейс в 13 стран

В то время, как с 22 июня Украина возобновила регулярные международные авиаперевозки, сегодня доступны 21 авиарейсы в 13 стран, а также 4 авиарейсы внутреннего сообщения из двух аэропортов "Киев" и Борисполь ". Об этом свидетельствует табло доступных авиарейсов на сайте аэропортов, передают Українські Новини.

Доступные авиарейсы в аэропорте "Киев" на 22 июня

С аэропорта "Киев" отправиться 9 авиарейсов международного сообщения, и один внутреннего.

  • Киев-Гамбург (Германия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Лутон (Великобритания) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Мемминген (Германия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Таллин (Эстония) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Belavia"
  • Киев-Будапешт (Венгрия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Лейпциг (Германия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Кельн (Германия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Копенгаген (Дания) – авиакомпания " WizzAir "
  • Киев-Запорожье – авиакомпания "Мотор Сич"

Доступные авиарейсы в аэропорте "Борисполь" на 22 июня

С аэропорта "Борисполь" отправиться 12 авиарейсов международного сообщения, и три внутреннего.

  • Киев-Гамбург (Германия) – авиакомпания "МАУ"
  • Киев-Нью-Йорк (США) – авиакомпания "МАУ"
  • Киев-Дели (Индия) – авиакомпания "Air India"
  • Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания " Delta Air Lines"
  • Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "МАУ"
  • Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "Air France"
  • Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "KLM"
  • Киев-Хельсинки (Финляндия) – авиакомпания "МАУ"
  • Киев-Прага (Чехия) – авиакомпания "CSA Czech Airlines"
  • Киев-Тель-Авив (Израиль) – авиакомпания "Israir"
  • Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Belavia"
  • Киев-Берлин (Германия) – авиакомпания "Ryanair"
  • Киев-Одесса – авиакомпания "Wind Rose"
  • Киев-Днипро – авиакомпания "Wind Rose"
  • Киев-Харьков – авиакомпания "Wind Rose"

Ранее Українські Новини сообщали, авиакомпания "Turkish Airlines" намерена принять украинских туристов с 1 июля и возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу.

Ирландская авиакомпания "Ryanair" возобновила авиасообщение с Украиной. 21 июня в аэропорт "Борисполь" прибыл первый рейс из Мадрида.

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