подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 июня 2020, понедельник, 13:34 82
Общество 2020-06-22T14:00:02+03:00
Українські Новини
Флаг ЛГБТ над "Родиной-матерью" — монтаж, — музей истории Украины во Второй мировой войне

Флаг ЛГБТ над "Родиной-матерью" — монтаж, — музей истории Украины во Второй мировой войне

Валерия Драгомирова
ЛГБТ, Родина-мать, КиевПрайд, Флаг ЛГБТ
"Родина-мать". Скриншот: Facebook/Киевпрайд

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне считает украшение памятника "Родина-мать" радужным флагом представителей сексуальных меньшинств недопустимым и называет монтажом.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель генерального директора Музея истории Украины во Второй мировой войне Людмила Рыбченко.

"Нет, конечно, это никакая не акция, это дорисованный на компьютере монтаж. То, что это делают таким образом, на скульптуре, в музее, который рассказывает о Второй мировой войне... Это не укладывается в голове", - сказала она.

Рыбченко отметила, что никто никогда не обращался к ним с вопросом о проведении подобной акции.

По ее словам, повесить туда флаг невозможно.

21 июня 2020 года в Киеве состоялся онлайн-марш равенства KyivPride в рамках месяца ЛГБТ в мире.

В канун марша киевские активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride повесили на меч монумента "Родина-мать" радужный флаг представителей сексуальных меньшинств.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице Facebook группы.

Как сообщали Українськi Новини, в 2015 году Министерство культуры переименовало мемориальный комплекс "Национальный музей истории Великой Отечественной войны" в Киеве в "Музей истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс".


Кроме того, за флаг ЛГБТ над Родиной-матерью депутат хочет ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма. 




Больше новостей о: ЛГБТ Родина-мать КиевПрайд Флаг ЛГБТ

Мать поддержит и поймет: накануне KyivPride на Род...
Чего требуют украинцы от Президента: Саакашвили вм...
Сегодня состоится Марш равенства. Как принять учас...
За флаг ЛГБТ над Родиной-матерью депутат хочет вве...
Зеленский одобрил добровольное прохождение ВНО для выпускников школ в 2020 году
В Киеве третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом
Новости
Виталий Кличко намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "Удар" 14:02
Пункт пропуска "Новотроицкое" возобновил свою работу 13:58
В День скорби Бойко возложил цветы к мемориалу воинам-освободителям 13:42
Флаг ЛГБТ над "Родиной-матерью" — монтаж, — музей истории Украины во Второй мировой войне 13:34
Зеленский одобрил добровольное прохождение ВНО для выпускников школ в 2020 году 13:27
больше новостей
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ранили трех военных 23:44
больше новостей
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии 05:00
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту слежки за Порошенко, — депутат 20:13
больше новостей
Взрыв на Позняках: последние данные о пострадавших и разрушенных квартирах от МВД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok