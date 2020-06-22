Флаг ЛГБТ над "Родиной-матерью" — монтаж, — музей истории Украины во Второй мировой войне

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне считает украшение памятника "Родина-мать" радужным флагом представителей сексуальных меньшинств недопустимым и называет монтажом.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель генерального директора Музея истории Украины во Второй мировой войне Людмила Рыбченко.

"Нет, конечно, это никакая не акция, это дорисованный на компьютере монтаж. То, что это делают таким образом, на скульптуре, в музее, который рассказывает о Второй мировой войне... Это не укладывается в голове", - сказала она.

Рыбченко отметила, что никто никогда не обращался к ним с вопросом о проведении подобной акции.

По ее словам, повесить туда флаг невозможно.

21 июня 2020 года в Киеве состоялся онлайн-марш равенства KyivPride в рамках месяца ЛГБТ в мире.

В канун марша киевские активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride повесили на меч монумента "Родина-мать" радужный флаг представителей сексуальных меньшинств.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице Facebook группы.

Как сообщали Українськi Новини, в 2015 году Министерство культуры переименовало мемориальный комплекс "Национальный музей истории Великой Отечественной войны" в Киеве в "Музей истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс".



Кроме того, за флаг ЛГБТ над Родиной-матерью депутат хочет ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма.







