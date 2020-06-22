Шмыгаль заявил о начале Второй мировой войны для Украины в 1941 году, но обновил пост после критики

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль написал, что Вторая мировая война началась для украинцев 22 июня, однако после критики в сети Шмыгаль дополнил пост, написав правильную дату, что все-таки Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это ужасающие цифры", - написал Шмыгаль в понедельник.

Также он попросил "не использовать трагические события нашего прошлого для пиара и спекуляций".

"Хотя война и началась в сентябре 1939, именно в июне 1941 она стала трагедией для ВСЕХ украинском и на ВСЕЙ территории Украины", - поправил сам себя Шмыгаль, добавив, что "22 июня мы чтим память жертв войны".

Как сообщали Українські Новини, 9 мая в Берлине на Бранденбургских воротах появилось украинское слово "дякую".

Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших во Второй мировой войне.

Ранее Зеленский призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.