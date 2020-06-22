Соцсети взорвались возмущением от слов Шмыгаля о начале Второй мировой войны в 1941 году и советуют ему учить

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оконфузился текстом с памятной датой и написал, что Вторая мировая война ворвалась в дома украинцев 22 июня 1941 года, и хоть он исправил пост и попросил "не использовать трагические события нашего прошлого для пиара и спекуляций", в соцстях все равно вскипело возмущение и премьер-министру посоветовали идти учить историю.

Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях пост, который посвятил Дню скорби и памяти жертв войны.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате погибли почти 10 миллионов украинцев. Это ужасные цифры", - написал премьер-министр.

Так, в комментариях к посту Шмыгаля отметились даже такие деятели как Вятрович и Федина.

Шмыгаль исправил пост, однако в комментариях вопрос начала Второй мировой войны обсуждают до сих пор.

Так, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Шмыгаля был не намерен проводить массовые мероприятия в День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.

Ранее Зеленский призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.