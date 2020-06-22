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22 июня 2020, понедельник, 18:08 22
Общество 2020-06-22T18:09:10+03:00
Українські Новини
Соцсети взорвались возмущением от слов Шмыгаля о начале Второй мировой войны в 1941 году и советуют ему учить

Соцсети взорвались возмущением от слов Шмыгаля о начале Второй мировой войны в 1941 году и советуют ему учить историю

Ольга Фандорина
Вторая мировая война, История, Реакция соцсетей, Денис Шмыгаль, Шмыгаль, Начало Второй мировой войны
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оконфузился текстом с памятной датой и написал, что Вторая мировая война ворвалась в дома украинцев 22 июня 1941 года, и хоть он исправил пост и попросил "не использовать трагические события нашего прошлого для пиара и спекуляций", в соцстях все равно вскипело возмущение и премьер-министру посоветовали идти учить историю. 

Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях пост, который посвятил Дню скорби и памяти жертв войны.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате погибли почти 10 миллионов украинцев. Это ужасные цифры", - написал премьер-министр.

Так, в комментариях к посту Шмыгаля отметились даже такие деятели как Вятрович и Федина.

Шмыгаль исправил пост, однако в комментариях вопрос начала Второй мировой войны обсуждают до сих пор. 

Так, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Шмыгаля был не намерен проводить массовые мероприятия в День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.

Ранее Зеленский призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.

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