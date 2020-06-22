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  • НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов и рассказал, кто может "войти" в их число
22 июня 2020, понедельник, 12:48 180
Экономика 2020-06-22T12:49:43+03:00
Українські Новини
НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов и рассказал, кто может "войти" в их число

НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов и рассказал, кто может "войти" в их число

Анна Рудык
НБУ, Банки, клиенты, нервные клиенты
НБУ. Фото: bank.gov.ua
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк разрешил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов. Об этом свидетельствуют данные из постановления НБУ №65, передают Українські Новини.

В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

НБУ ранее обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.

Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента:

  • не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности);
  • непредоставление информации, нужной для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую трудно проверить;
  • невозможно связаться с клиентом по предоставленному им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);
  • клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;
  • клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;
  • клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;
  • клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;
  • клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то оснований;
  • клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции  необычным или подозрительным способом;
  • счетами нескольких клиентов, между которыми нет логично объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель;
  • подавая заявку на получение платежной карточки по почте, клиент отмечает адрес, который неизвестен банку;
  • клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного работника банка и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ рассказали, как будут работать банки на День Конституции.

Ранее НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно.

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