НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов и рассказал, кто может "войти" в их число

Национальный банк разрешил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов. Об этом свидетельствуют данные из постановления НБУ №65, передают Українські Новини.

В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

НБУ ранее обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.

Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента:

не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности);

непредоставление информации, нужной для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую трудно проверить;

невозможно связаться с клиентом по предоставленному им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);

клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;

клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;

клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;

клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то оснований;

клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;

счетами нескольких клиентов, между которыми нет логично объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель;

подавая заявку на получение платежной карточки по почте, клиент отмечает адрес, который неизвестен банку;

клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного работника банка и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ рассказали, как будут работать банки на День Конституции.

Ранее НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно.