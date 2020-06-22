За флаг ЛГБТ над Родиной-матерью депутат хочет ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский ( фракция "Слуга народа") заявил о необходимости введения уголовной ответственности за пропаганду гомосексуализма после того, как флаг ЛГБТ "украсил" монумент "Родина-мать". Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook. В частности, нардеп расценивает данное действие, как циническое и аморальное в преддверии памятного дня 22 июня, когда нацистская Германия напала на СССР и бомбила Киев. Скриншот: facebook\/ Александр Дубинский "Это отличный повод вернуться к вопросу законодательного урегулирования уголовной ответственности за открытую пропаганду гомосексуализма и поддержку этой пропаганды в СМИ", – написал нардеп. Как сообщали Українські Новини, марш равенства ЛГБТ "КиевПрайд" в 2020 году состоялся 21 июня в режиме онлайн. Кроме того, общественная организация "КиевПрайд" запустила флешмоб к Международному дню борьбы с гомофобией в Украине. Также сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса, "КиевПрайд-2020" переносили на неопределенный срок. Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что не разделяет европейских ценностей, о которых говорит ЛГБТ-сообщество.