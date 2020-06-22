Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко"

На пресс-конференции в "Интерфакс Украина" народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров между людьми, чьи голоса "похожи на голоса Байдена и Порошенко".

Главными темами "пленок", обнародованных Деркачом, стали кредитные гарантии от МВФ, деятельность "Нефтегаза", повышение тарифов, дело "Burisma", национализация Приватбанка и др.

Как сообщил Деркач, на одной из записей Байден требовал от Порошенко не трогать главу НАК "Нефтегаз" Коболева, которого хотел снять тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман. Порошенко заверил Байдена, что разберется с этим. Комментируя эту запись, Деркач заявил, что Коболева "крышевали" американцы для совместного заработка на псевдореверсе российского газа, когда его покупали через Словакию с наценкой. По его данным, посредством газовых схем с виртуальной перекачкой российского газа через Словакию из бюджета Украины было украдено около 1,5 млрд. долларов США.

После всего этого, по словам Деркача, задачей Петра Порошенко было повышение тарифов, иначе миллиарда не видать.

"Как помним из предыдущей пресс-конференции, Порошенко блестяще справился с задачей, подняв тарифы на 100%, тогда как его заокеанские руководители просили только о 75% повышении. Из кармана каждого украинца эти деятели забрали деньги. Это не абстрактная коррупция, это то, что касается каждого, каждой семьи!", – подчеркнул нардеп.

На следующей записи, как отмечает Деркач, Байден дает задачу Порошенко лично проконтролировать Гройсмана, как тот будет выполнять требования МВФ (повышать тарифы на газ для населения).

"То есть, Байден прямым текстом говорит Порошенко: "Заставьте Премьера сделать то, что нам нужно и получите свой миллиард", – цитирует записи нардеп.

Отдельно Деркач сообщил о фактах прямого давления Байдена и на других высокопоставленных чиновников Украины, в частности говорится об управлении действиями главы НБУ в процессе реприватизации "Приватбанка".

"В этом разговоре есть еще одна интересная деталь. Такой персонаж, как Александр Онищенко – партнер Порошенко по подкупу депутатов парламента и работе на газовом рынке. Угрозу со стороны Онищенко Порошенко также обсуждал с Байденом. Вызывающим фактом является незаконное использование Порошенко спецслужб иностранных государств для оказания давления на своего бывшего подельника и гражданина Украины", – отметил нардеп.

Примерно так, по словам Деркача, выглядит внешнее управление государством, многомиллионные взятки, цензура, тотальный контроль над ключевыми органами государства: Верховной Радой, Кабмином, Генпрокуратурой, так называемыми антикоррупционными органами.

"Вмешательство в дела и работу частных компаний, давление на СМИ, привлечение спецслужб своих и иностранных государств для решения личных и коррупционных вопросов. Обеспечение политических и незаконных бизнес-интересов. Так выглядит международная коррупция, до корней пропитавшая Украину с помощью куратора в лице вице-президента США”, – резюмировал Деркач

Нардеп инициировал создание антикоррупционной платформы, которая будет расследовать коррупцию высших должностных лиц Украины и США.

"Так как факты международной коррупции с участием высших должностных лиц государств Украины и США множатся, мы инициируем создание масштабной антикоррупционной платформы, задачей которой станет расследования данных фактов ради сохранения стратегических отношений двух государств-партнеров – Украины и США", – заявил Деркач

Как сообщалось ранее, одной из главных тем пресс-конференции, посвященной расследованию дел компании Burisma, было заявление руководителя группы прокуроров ГПУ по расследованиям экономических преступлений режима Януковича 2016–2019 гг. Константина Кулика. Он сообщил, что изначальная сумма взятки за закрытие дела "Burisma" составляла 50 миллионов долларов США, а не 6 миллионов.