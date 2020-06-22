Похолодание придет, но ненадолго: синоптик дала предварительный прогноз на неделю

В то время, как ранее синоптики рассказали, какой буде погода на все лето, на грядущей неделе украинцев ожидает весь спектр погодных явлений: жара, грозы, дожди, похолодание и снова жара.

Такой предварительный прогноз дала на неделю синоптик Наталья Диденко в Facebook.



По ее словам, в понедельник, 22 июня, в Украине будет жарко, однако во вторник-среду температура снизится.

"Понедельник ничего нового в синоптической ситуации не принесет. Дожди, грозы, дожди, грозы. В грозах местами возможны шквалы, град, сильные ливни. Ветер преимущественно северо-восточный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в Украине завтра пока без особых изменений, +26+30 градусов, на западе +23+27 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве 22 июня ожидаются периодические кратковременные грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни, шквалы и град. Ночью около +20 градусов, днем ​​до +29 градусов.

Во вторник-среду жара ослабеет, температура воздуха снизится до +23+26 градусов.

Синоптик отметила, что несущественное похолодание будет кратковременным и во второй половине недели столбик термометра вновь поползет вверх.

Напомним, в воскресенье, 21 июня в 00:44 по киевскому времени наступило летнее солнцестояние.

Также 21 июня состоится кольцевое солнечное затмение, которое может негативно повлиять на людей.