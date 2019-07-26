Бонусы главы НАКа Коболева ежедневно обходятся бюджету госкомпании как 1000 президентов Зеленских

Ежедневный доход в виде зарплаты и премий главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, которого называют претендентом на должность премьер-министра Украины, более чем в 1000 раз превосходит доход президента Украины Владимира Зеленского.

Это становится очевидным при сравнении доходов двух чиновников за июнь, в котором насчитывалось 19 рабочих дней.

Так, согласно полученной Українськими Новинами справке ДУСа, президент Украины Владимир Зеленский получил за июнь 2019 года ровно 28 тыс грн. Или 1473 грн за каждый рабочий день на посту.

В то же время, среднемесячная зарплата Коболева на посту главы правления НАКа составляет 28,5 млн грн, или 1,5 млн грн в день. Так, согласно решению наблюдательного совета, оклад главы правления составил 2,08 млн грн, квартальная премия – 25 млн грн, годовая премия за достижение целей – 25 млн грн, премия за особые достижения – 12,5 млн грн, материальная помощи на оздоровление – 1,3 млн грн.

Львиную же долю доходов Коболева составляет премия за выигрыш дела у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже в размере 216 млн грн или около 1 млн грн каждый рабочий день. При том, что Украина пока так и не получила от РФ выплаты 4,5 млрд грн. То есть, премия выплачивается из средств, которые фактически не получены ни Украиной, ни НАКом.

Ранее действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман публично потребовал от Коболева и менеджеров НАКа вернуть в бюджет 390 млн грн уже полученных премий. При этом, Кабмин не смог уволить Коболева с занимаемой должности. Сам же НАК заблокировал в суде решение правительства о перечислении в Госбюджет 90% чистой прибыли принадлежащей государству компании.

Между тем, уже европейские компании заявили об исключении подчиненной НАКу компании-транзитера "Укртрансгаз" из списка надежных партнеров. Сам "Укртрансгаз" заявил об отсутствии, в том числе по вине НАКа, технологического газа для поддержания нормального транзита. Ожидается прекращение транзита российского газа уже с начала 2020 года.

На этом фоне НАК пошел на внешние заимствования, разместив в июле 2019 года еврооблигации на 1 млрд долл США (260 млрд грн) под более чем 7% годовых.