подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 июня 2020, понедельник, 19:44 47
Верховная Рада и партии 2020-06-22T20:00:01+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" назвала "идиотской выходкой извращенной фантазии" флаг ЛГБТ на Родине-Матери

"Платформа Бойко" назвала "идиотской выходкой извращенной фантазии" флаг ЛГБТ на Родине-Матери

Татьяна Зотова
Родина-мать, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Флаг ЛГБТ

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) осуждает и требует привлечь к ответственности всех лиц, причастных к провокационной выходке ЛГБТ-сообщества с монументом Родина-Мать в Киеве в канун 22 июня - Дня памяти и скорби.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Сегодня память Великой Победы пытаются унизить и опорочить. Разномастные "гражданские активисты", живущие на зарубежные гранты, глумятся над символами, олицетворяющими великую жертву и народный подвиг. Извращенные фантазии толкают их в канун начала войны демонстрировать свои флаги над монументом Родине-Матери, в жалкой и оскорбительной попытке привлечь внимание к своим упадочным идеям", - сказано в заявлении партии.

В ОПЗЖ подчеркнули, что "своими идиотскими выходками подобные "активисты" сознательно играют на руку политикам, которые пытаются вдохнуть новую жизнь в идеологию националистического реваншизма и разрушения традиционных семейных ценностей. Тем, кто переписывает историю, оправдывает преступления нацизма, героизирует преступников и коллаборантов. Тем, кто отказывается праздновать День Победы и унижает ветеранов Великой Отечественной войны. Провокации новых конфликтов лишь помогают партии войны превратить ксенофобию, насилие и нетерпимость в государственную политику".

Напомним, 22 июня 1941 года навсегда вошло в историю нашей страны как день начала страшной войны - Великой Отечественной войны. Она принесла народу боль, жертвы и страдания. Вместе с другими народами наши деды и отцы сломили хребет нацизму. Победа досталась высокой ценой - на фронтах Великой Отечественной сражалось более 7 млн украинцев. Многие из них не вернулись домой к своим семьям. Сегодня мы чтим их память и подвиг, с болью вспоминаем о миллионах погибших.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о недопустимости переписывания истории. Те, кто издевается над народной памятью, провоцируют конфликты и противостояние, должны понести заслуженное наказание. Мы требуем привлечь к ответственности всех причастных к мерзкой провокационной выходке с памятником Родина-Мать. Мы будем и дальше бороться против попыток извратить историю Украины. Мы выступаем за мирный диалог и политическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе на основе выполнения Минских соглашений. Наша задача принести Украине мир и вновь объединить страну", - подытожили в заявлении ОПЗЖ.

 

Больше новостей о: Родина-мать Юрий Бойко ОПЗЖ Флаг ЛГБТ

Флаг ЛГБТ над "Родиной-матерью" — монтаж, — музей ...
В День скорби Бойко возложил цветы к мемориалу вои...
Бойко потребовал отчета куда потратили деньги из Ф...
За флаг ЛГБТ над Родиной-матерью депутат хочет вве...
В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к смягчению карантина
Риски более негативного и продолжительного влияния пандемии COVID-19 на экономику сохраняются, — НБУ
Новости
Оленич потратил 1,5 млрд из горбюджета на проекты-пустышки, - СМИ 20:06
ГосЧС предупредила киевлян о сильной грозе со шквальным ветром 20:05
"Платформа Бойко" назвала "идиотской выходкой извращенной фантазии" флаг ЛГБТ на Родине-Матери 19:44
Вадим Столар Фото: ОПЗЖ
СМИ обнаружили за скандальной застройкой конечной остановки скоростного трамвая след депутата Столара 19:39 Документ
Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений 19:27
больше новостей
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ранили трех военных 23:44
больше новостей
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
больше новостей
Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности разрешила провести ВНО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok