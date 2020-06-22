"Платформа Бойко" назвала "идиотской выходкой извращенной фантазии" флаг ЛГБТ на Родине-Матери

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) осуждает и требует привлечь к ответственности всех лиц, причастных к провокационной выходке ЛГБТ-сообщества с монументом Родина-Мать в Киеве в канун 22 июня - Дня памяти и скорби.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Сегодня память Великой Победы пытаются унизить и опорочить. Разномастные "гражданские активисты", живущие на зарубежные гранты, глумятся над символами, олицетворяющими великую жертву и народный подвиг. Извращенные фантазии толкают их в канун начала войны демонстрировать свои флаги над монументом Родине-Матери, в жалкой и оскорбительной попытке привлечь внимание к своим упадочным идеям", - сказано в заявлении партии.

В ОПЗЖ подчеркнули, что "своими идиотскими выходками подобные "активисты" сознательно играют на руку политикам, которые пытаются вдохнуть новую жизнь в идеологию националистического реваншизма и разрушения традиционных семейных ценностей. Тем, кто переписывает историю, оправдывает преступления нацизма, героизирует преступников и коллаборантов. Тем, кто отказывается праздновать День Победы и унижает ветеранов Великой Отечественной войны. Провокации новых конфликтов лишь помогают партии войны превратить ксенофобию, насилие и нетерпимость в государственную политику".

Напомним, 22 июня 1941 года навсегда вошло в историю нашей страны как день начала страшной войны - Великой Отечественной войны. Она принесла народу боль, жертвы и страдания. Вместе с другими народами наши деды и отцы сломили хребет нацизму. Победа досталась высокой ценой - на фронтах Великой Отечественной сражалось более 7 млн украинцев. Многие из них не вернулись домой к своим семьям. Сегодня мы чтим их память и подвиг, с болью вспоминаем о миллионах погибших.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о недопустимости переписывания истории. Те, кто издевается над народной памятью, провоцируют конфликты и противостояние, должны понести заслуженное наказание. Мы требуем привлечь к ответственности всех причастных к мерзкой провокационной выходке с памятником Родина-Мать. Мы будем и дальше бороться против попыток извратить историю Украины. Мы выступаем за мирный диалог и политическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе на основе выполнения Минских соглашений. Наша задача принести Украине мир и вновь объединить страну", - подытожили в заявлении ОПЗЖ.