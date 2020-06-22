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22 июня 2020, понедельник, 09:23 1535
Общество 2020-06-22T09:30:02+03:00
Українські Новини
Мать поддержит и поймет: накануне KyivPride на Родину-мать повесили флаг ЛГБТ

Мать поддержит и поймет: накануне KyivPride на Родину-мать повесили флаг ЛГБТ

Елизавета Кесельман
ЛГБТ, Родина-мать, ЛГБТ-сообщество, Марш равенства, КиевПрайд, Флаг ЛГБТ

21 июня 2020 года в Киеве состоялся онлайн-марш равенства "КиевПрайд" в рамках месяца ЛГБТ в мире. В канун марша, киевские активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride повесили на меч монумента "Родина-мать" радужный флаг представителей сексуальных меньшинств. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице Facebook группы.

Для того, чтобы проделать данную процедуру, активисты запустили дрон с радужным стягом. Когда коптер пролетал над монументом, он завис над памятником таким образом, что флаг как будто бы оказался повешен на меч скульптуры.

 

"Родина-мать" за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует", — заявили в KyivPride.

На данное событие уже отреагировал нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, который отметил, что флаг повесили накануне 22 июня - день, когда в 1941 началась атака немцев на Киев.

"И после этого товарищи с соответствующими девиациями удивляются тому, что их не понимают. А иногда и довольно для них болезненно не понимают. Нет слов. И это в канун 22 июня. Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намёк на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство - это идиотизм!" — написал Волошин.

Скриншот: facebook/ Oleg VoloshinСкриншот: facebook/ Oleg Voloshin

Как сообщали Українські Новини, ранее общественная организация "КиевПрайд" запустила флешмоб к Международному дню борьбы с гомофобией в Украине.

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