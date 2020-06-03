Увеличить налоговую базу и вернуть "космические" зарплаты госчиновникам – странный Меморандум с МВФ

Помните активные призывы двух-трехлетней давности "не раскачивать лодку!". Так вот, оказывается, когда они стали действительно актуальными! Начинает "штормить" не по-детски, одновременно, причем в разных местах и на разных направлениях. Возникает ощущение, как будто чья-то невидимая рука упорно подталкивает общество к "социальному взрыву".



Совсем перестал ловиться крокодил и расти кокос у руководства МВД, которое еще совсем недавно браво рапортовало, как здорово оно контролирует ситуацию в стране. Еще не разобраны детали происшествия в Кагарлыке, как новый скандал. На сей раз – в Мукачево. Здесь 28-летний местный житель повесился прямо во время Фейсбук-трансляции, обвинив перед этим в своей смерти местных полицейских. По факту "публичного" суицида уже открыли уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", причем расследует дело не полиция, а ГБР. Но если тут наши правоохранители могут кивнуть в сторону США, где бурлят свои "полицейские" страсти, то пояснить ставшую практически ежедневной стрельбу на улицах им пока сложновато.



Следом за Житомирской областью и Броварами пальму первенства решила перебрать Одесса. Здесь за один день случились сразу две перестрелки в публичных местах. Сначала произошли вооруженные "разборки" на промтоварном рынке "7-й километр". Где в ходе перестрелки два человека получили ранения. А во второй половине дня произошло разбойное нападение с применением огнестрельного оружия в Приморском районе. Говорить о контроле ситуации тут уже можно скорее в контексте "бурных 90-х".



После длительного молчания вновь активизировались "патриоты", о которых чаще всего вспоминают во время их "перепасовки" с пропагандистской машиной страны-агрессора. Лишь пару дней тому приснопамятная Ирина Фарион и ведущие львовского телеканала NTA сошлись во мнении о необходимости насильно выдворять из Украины говорящих на русском языке и лишать избирательных прав граждан, не разделяющих "патриотические ценности". Этот четко квалифицируемый Уголовным кодексом случай не заинтересовал ни Нацраду по телевидению и радиовещанию, активно "кошмарящую" телеканалы за неправильно размещенные на экране свечи и цветочки. Ни СБУ, браво отчитывающееся о пачками задерживаемых "дезинформаторов о коронавирусе". И вот сидевший на том же эфире рядом с Фарион телеведущий Остап Дроздов на своем YouTube-канале беззастенчиво предложил "сдохнуть" жителям востока Украины и Крыма. Скандальный львовский ведущий уже является фигурантом уголовного дела по ст. 161 УК (разжигание национальной вражды и унижение национальной чести и достоинства граждан Украины), которое пока никто активно расследовать не собирается. А безнаказанность, как известно, подвигает "героев" на новые "подвиги". Такая кучность в месте и времени не оставляет места для подозрений о случайных совпадениях. Остается лишь гадать, где и когда порвется теперь. Так и хочется воскликнуть: "Перестаньте раскачивать лодку!". Хотя стоп, так это их же недавний лозунг!



Добавляют "изюминки" и становящиеся постепенно достоянием общественности детали свежего Меморандума, подписанного украинскими министерствами с МВФ. Теперь вот дошли до "социалки". Украина клятвенно обещает не прекращать пенсионную реформу от 2017 года и не снижать выросший пенсионный возраст. Параллельно взяты обязательства по "расширению налоговой базы и сокращению возможностей для уклонения от уплаты налогов". Проще говоря - выбивать любыми путями больше налогов из населения. На этом фоне несколько странно выглядит другое обязательство Украины – отменить запрет на "космические" зарплаты для госчиновников и директоров госпредприятий. Ограничения, которые были введены после волны общественного недовольства, обещают снять уже в июне. Остается открытым вопрос: отчего МВФ вдруг так взволновало священное право чиновников "мародерствовать" в нищающей Украине? Эта контора, конечно, пока не может похвастаться реальным оздоровлением умирающих экономик. Но чтобы вот так, пиная ногами…



Между тем, только в мае украинский Госбюджет недобрал 1,6 млрд грн, а с начала года дефицит достиг уже почти 44 млрд. Трудно представить, каким "расширением базы налогообложения" можно закрыть такую дыру.



В Киеве и области лишь второй день работает видеофиксация нарушений. А в соцсетях уже появляются фото с тупо заклеенными водителями номерными знаками. Это не говоря уже о "перевертышах" и "накрытых сеткой" номерах, чем балуются уже давно. Секрет прост – штраф за закрытие либо "повреждение" номера в 170 грн значительно ниже, чем за реальные нарушения. И заплатить его "разок-другой" проще, чем постоянно попадаться на камеры. Что-то в этой системе таки работает неправильно…



В Украине после карантина запустились пригородные электрички. Только за первый день их услугами воспользовались 48 тысяч пассажиров, что является, по сути, мизером в сравнении с докарантинными временами. Еще хуже дело с поездами дальнего следования. На некоторых особо популярных направлениях их так и не могут запустить из-за транзита через области, где послабление карантина не началось. Так, во вторник опять не позволили возобновить межобластные перевозки Черновицкой, Волынской и Ровенской областям (читай, в пролете тот же Львов и Закарпатье). А по данным МОЗа, критериям для смягчения карантина до сих пор не соответствуют 7 областей. Включая Киев.



Циклон, который принес сырую и прохладную погоду, постепенно уходит из Украины. Уже ко второй половине недели должно потеплеть, хотя вероятность гроз не снизится. А вот на лето в целом синоптики обещают аномальную жару и природные катаклизмы.

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