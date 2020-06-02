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02 июня 2020, вторник, 05:50 111 Карта
Lifestyle 2020-06-02T08:15:01+03:00
Українські Новини
Похолодает, но станет меньше дождей. Синоптик рассказала, когда в Украину придет лето

Похолодает, но станет меньше дождей. Синоптик рассказала, когда в Украину придет лето

Валерия Драгомирова
Дожди, Прогноз погоды, погода летом, лето-2020, Погода в июне-2020
Лето. Фото: facebook.com/ukrgmc
Лето. Фото: facebook.com/ukrgmc

Во вторник, 2 июня, циклон по имени Izolde все еще будет находиться на территории Украины. Основная порция дождей придется на западную часть страны. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

На высокогорье Карпат возможен мокрый снег, который уже "украсил" летний пейзаж.

Дожди возможны в северных областях (кроме Сумской), в Одесской области, в Крыму и на крайнем востоке.

На остальной территории - или без существенных осадков, или местами незначительные.

Дожди в Украине 2 июня. Карта: Facebook/Наталия ДиденкоДожди в Украине 2 июня. Карта: Facebook/Наталия Диденко

Ветер ожидается порывистый, будет задувать с северо-запада.

Температура воздуха ночью будет низкой + 4 + 8 градусов, на юге и в восточных областях до +12 градусов.

В дневные часы в Украине ожидается преимущественно + 14 + 18 градусов, на востоке будет теплее, до + 17 + 22 градусов, а холоднее всего будет в западной части Украины, только + 8 + 13 градусов.

В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, ночью + 6 градусов, днем ​+ 14 градусов.

"Полного прекращения дождей в ближайшее время не обещаю, но вот столбики термометров наконец пойдут вверх. 3-4 июня до +17 +18 градусов, а затем уже и лето придет, дождемся и +20 и за 20 градусов", - сообщила синоптик. 


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Кроме того, какой будет погода в июне

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