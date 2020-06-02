подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма
02 июня 2020, вторник, 06:22 1037 Видео
Политика 2020-06-02T06:22:01+03:00
Українські Новини
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма

Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма

Ирина Дорофейчук
Крым, Донбасс, Остап Дроздов, Разжигание ненависти
Остап Дроздов. Фото: rialviv.com
Остап Дроздов. Фото: rialviv.com

Скандальный телевизионный ведущий из Львова Остап Дроздов выступил за полную блокаду Крыма и неподконтрольной части Донбасса. По его мнению, если жители этих территорий поддерживают Президента Российской Федерации Владимира Путина, они должны "сдохнуть".

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на YouTube-канал Дроздова.

"Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма и Донбасса... Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина - пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину - пожалуйста. Он мост вам провел - езжайте туда за водой питьевой...", - сказал Дроздов.

По его словам, выплата пенсий людям, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории Украины, является преступлением.

"Я считаю, что любые торговые, коммунальные, на уровне энергоносителей, любые отношения с той территорией, приравниваются, в моем понимании, к финансированию терроризма. Потому что таким образом, мы своими двойными пенсиями, которые те вот бабульки, те недобитые КГБистки берут в гривеньках... Все, что зашло туда (деньги от правительства Украины), возвращается "Градом" и пулями", - добавил Дроздов.

О жителях Крыма и Донбасса - с 38:40. Видео: YouTube/ Drozdov

Напомним, это уже не первые заявления Дроздова, которые разжигают ненависть в отношении жителей Донбасса. Ранее Дроздов призвал лишить гражданства жителей неподконтрольных территорий.

После заявления журналиста "Страны" и блогера Олеси Медведевой по этому факту полицией было возбуждено уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса (разжигание национальной вражды и унижение национальной чести и достоинства граждан Украины). Однако пока реальных подвижек по этому делу не происходит.

Больше новостей о: Крым Донбасс Остап Дроздов Разжигание ненависти

Телеканал "1+1" проверят из-за показа карты Украин...
Почему никого не волнуют сотни тысяч тонн контраба...
Телеведущий Дроздов назвал Зеленского "отрыжкой со...
20 извинений от Цукерберга. Украинские модераторы ...
На этот неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе"
Доллар продолжает падать. Курс НБУ на вторник
Новости
Украина не будет помогать России решать вопрос с водой в Крыму, — Кулеба 08:13
В мае курс доллара в обменниках продолжил снижаться 07:25
У Зеленского спрятали информацию, как и сколько бюджетных денег съедает государственный канал- пропагандист "Дом" 07:10 Документ
Незаметно наступило лето и третья волна смягчения карантина 07:05 Новости дня
В мае продажи легковых автомобилей в Украине существенно упали 07:00
больше новостей
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Минирование моста Метро. ФОТО:
Выстрелы, собака и снайперы: появилось видео, как задерживали киевского "минера" 23:12
На этот неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе" 05:14
больше новостей
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
Михаил Майман собрался на выборы и обвинил Киву в организации вооруженного нападения 16:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok