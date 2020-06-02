Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма

Скандальный телевизионный ведущий из Львова Остап Дроздов выступил за полную блокаду Крыма и неподконтрольной части Донбасса. По его мнению, если жители этих территорий поддерживают Президента Российской Федерации Владимира Путина, они должны "сдохнуть".

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на YouTube-канал Дроздова.

"Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма и Донбасса... Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина - пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину - пожалуйста. Он мост вам провел - езжайте туда за водой питьевой...", - сказал Дроздов.

По его словам, выплата пенсий людям, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории Украины, является преступлением.

"Я считаю, что любые торговые, коммунальные, на уровне энергоносителей, любые отношения с той территорией, приравниваются, в моем понимании, к финансированию терроризма. Потому что таким образом, мы своими двойными пенсиями, которые те вот бабульки, те недобитые КГБистки берут в гривеньках... Все, что зашло туда (деньги от правительства Украины), возвращается "Градом" и пулями", - добавил Дроздов.

О жителях Крыма и Донбасса - с 38:40. Видео: YouTube/ Drozdov

Напомним, это уже не первые заявления Дроздова, которые разжигают ненависть в отношении жителей Донбасса. Ранее Дроздов призвал лишить гражданства жителей неподконтрольных территорий.

После заявления журналиста "Страны" и блогера Олеси Медведевой по этому факту полицией было возбуждено уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса (разжигание национальной вражды и унижение национальной чести и достоинства граждан Украины). Однако пока реальных подвижек по этому делу не происходит.