Уже в июле ограничения зарплат чиновников планируют снять

Украина рассчитывает на прекращение действия ограничения зарплаты чиновников до июля, - проект меморандума с МВФ.

Украина рассчитывает, что введенное на период карантина ограничение заработных плат чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен) прекратит свое действие до конца июня.

Об этом говорится в направленном на рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.

"Был введен временный фиксированный максимум для всех зарплат в государственном секторе, в том числе в государственных органах и государственных предприятиях. Этот максимум должен быть отменен к концу июня, поскольку меры по сдерживанию (COVID19 - ред) постепенно отменяются", - говорится в документе.

Данная мера указана в разделе меморандума, посвященной выделению дополнительных бюджетных средств для противодействия коронавирусу и поддержке домохозяйств и мелкого бизнеса в связи с карантином.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин рассчитывал сэкономить 1,5 млрд гривен за счет ограничения зарплат чиновников 10 размерами минимальной зарплаты, или 47,2 тыс. гривен, пока действовал карантин.

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за апрель составила 42,2 тыс. гривен, его заместителей – от 32,9 до 41,9 тыс., а пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского Юлии Мендель – 46,2 тыс. гривен, что больше, чем у Зеленского.